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В России вступил в силу закон об усилении контроля за иноагентами
В России вступил в силу закон об усилении контроля за иноагентами - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России вступил в силу закон об усилении контроля за иноагентами
Закон, который усиливает контроль за иностранными агентами в России, в том числе запрещает им распространять социальную рекламу, вступил в силу во вторник. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:18+0300
2026-09-01T00:18+0300
2026-09-01T00:18+0300
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общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Закон, который усиливает контроль за иностранными агентами в России, в том числе запрещает им распространять социальную рекламу, вступил в силу во вторник.
Соответствующий федеральный закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 26 июня.
Согласно документу, иноагентам теперь запрещено распространять социальную рекламу в СМИ и в интернете, а также на своих информационных ресурсах. Также иноагент не может быть рекламодателем социальной рекламы.
Еще Минюст теперь может направлять в банки электронные запросы, на которые им обязаны отвечать в течение трех рабочих дней и предоставлять при выявлении признаков нарушений закона об иноагентах справки по их операциям, счетам и вкладам.
Если иноагент самостоятельно обратится в Минюст РФ с заявлением об исключении из реестра, но получит отказ, то повторно подать такое обращение он сможет не ранее, чем через год. При этом для физлиц, включенных в реестр впервые, устанавливается особый порядок повторного заявления.
Кроме того, теперь иноагенты обязаны направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации, их можно подавать в свободной форме.
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бизнес, россия, общество , владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
В России вступил в силу закон об усилении контроля за иноагентами
Закон, запрещающий иноагентам распространять социальную рекламу, вступил в силу
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Закон, который усиливает контроль за иностранными агентами в России, в том числе запрещает им распространять социальную рекламу, вступил в силу во вторник.
Соответствующий федеральный закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 26 июня.
Согласно документу, иноагентам теперь запрещено распространять социальную рекламу в СМИ и в интернете, а также на своих информационных ресурсах. Также иноагент не может быть рекламодателем социальной рекламы.
Еще Минюст теперь может направлять в банки электронные запросы, на которые им обязаны отвечать в течение трех рабочих дней и предоставлять при выявлении признаков нарушений закона об иноагентах справки по их операциям, счетам и вкладам.
Если иноагент самостоятельно обратится в Минюст РФ с заявлением об исключении из реестра, но получит отказ, то повторно подать такое обращение он сможет не ранее, чем через год. При этом для физлиц, включенных в реестр впервые, устанавливается особый порядок повторного заявления.
Кроме того, теперь иноагенты обязаны направлять в Минюст в электронном виде сведения об отсутствии изменений в ранее представленной информации, их можно подавать в свободной форме.