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В России ввели обязательную маркировку продуктов - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В России ввели обязательную маркировку продуктов
В России ввели обязательную маркировку продуктов - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России ввели обязательную маркировку продуктов
Маркировка творожных сырков, макарон, меда, мюсли и картофеля быстрого приготовления с 1 августа стала обязательной в России, рассказали РИА Новости в... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:18+0300
2026-09-01T00:18+0300
бизнес
россия
црпт
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Маркировка творожных сырков, макарон, меда, мюсли и картофеля быстрого приготовления с 1 августа стала обязательной в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "С 1 сентября 2026 года в системе маркировки "Честный знак" вступают в силу сразу несколько изменений... Код маркировки появляется на творожных сырках, макаронах, меде, мюсли и картофеле быстрого приготовления. Производители и импортеры обязаны наносить коды на упаковку и передавать в систему сведения о вводе товаров в оборот", - сообщили в ЦРПТ. Кроме того, с этой даты формально стартует маркировка удобрений и электронных сигарет - начинается обязательная регистрация участников оборота в системе "Честный знак". Нанесение кодов маркировки станет обязательным позже. Сразу для двух категорий вступает в силу запрет на продажу немаркированных товаров, находящихся на складах - спортивное питание и биологически активные добавки (БАД). "Для спортивного питания это означает: если товар не промаркирован, продавать его нельзя. Также для БАД действует похожее правило - под запрет попадают немаркированные добавки со сроком годности до 3 лет включительно", - пояснили в пресс-службе. В ЦРПТ также сообщили, что магазины теперь обязаны сканировать код маркировки каждой проданной упаковки снеков, соусов, специй, приправ, сухих бульонов, супов и уксусов. Если раньше система видела только общий объем товара на рынке, то теперь она фиксирует, где, когда и в каком магазине продана конкретная единица. Также с 1 сентября в России начал действовать механизм автоматических штрафов за нарушения в обороте маркированных товаров - по аналогии с камерами на дорогах. "Честный знак" анализирует данные с касс, и если продавец нарушает правила - например, торгует просрочкой, сигаретами по цене ниже минимальной или без регистрации - формируется постановление о штрафе, которое приходит бизнесу в личный кабинет на Госуслугах. Выездных проверок и личного участия предпринимателя в разбирательстве теперь не требуется. Пока автоштрафы действуют для табачной и никотинсодержащей продукции, а также товаров с обязательным сроком годности - молочки, БАДов, медицинских изделий, кормов для животных. Штрафы доходят до 500 тысяч рублей.
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192
40
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бизнес, россия, црпт
Бизнес, РОССИЯ, ЦРПТ
00:18 01.09.2026
 
В России ввели обязательную маркировку продуктов

В России с 1 августа стала обязательной маркировка творожных сырков, макарон, меда и мюсли

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Маркировка творожных сырков, макарон, меда, мюсли и картофеля быстрого приготовления с 1 августа стала обязательной в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
"С 1 сентября 2026 года в системе маркировки "Честный знак" вступают в силу сразу несколько изменений... Код маркировки появляется на творожных сырках, макаронах, меде, мюсли и картофеле быстрого приготовления. Производители и импортеры обязаны наносить коды на упаковку и передавать в систему сведения о вводе товаров в оборот", - сообщили в ЦРПТ.
Кроме того, с этой даты формально стартует маркировка удобрений и электронных сигарет - начинается обязательная регистрация участников оборота в системе "Честный знак". Нанесение кодов маркировки станет обязательным позже.
Сразу для двух категорий вступает в силу запрет на продажу немаркированных товаров, находящихся на складах - спортивное питание и биологически активные добавки (БАД).
"Для спортивного питания это означает: если товар не промаркирован, продавать его нельзя. Также для БАД действует похожее правило - под запрет попадают немаркированные добавки со сроком годности до 3 лет включительно", - пояснили в пресс-службе.
В ЦРПТ также сообщили, что магазины теперь обязаны сканировать код маркировки каждой проданной упаковки снеков, соусов, специй, приправ, сухих бульонов, супов и уксусов. Если раньше система видела только общий объем товара на рынке, то теперь она фиксирует, где, когда и в каком магазине продана конкретная единица.
Также с 1 сентября в России начал действовать механизм автоматических штрафов за нарушения в обороте маркированных товаров - по аналогии с камерами на дорогах. "Честный знак" анализирует данные с касс, и если продавец нарушает правила - например, торгует просрочкой, сигаретами по цене ниже минимальной или без регистрации - формируется постановление о штрафе, которое приходит бизнесу в личный кабинет на Госуслугах. Выездных проверок и личного участия предпринимателя в разбирательстве теперь не требуется.
Пока автоштрафы действуют для табачной и никотинсодержащей продукции, а также товаров с обязательным сроком годности - молочки, БАДов, медицинских изделий, кормов для животных. Штрафы доходят до 500 тысяч рублей.
 
БизнесРОССИЯЦРПТ
 
 
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