https://1prime.ru/20260901/rossija-872844870.html

В России ввели обязательную маркировку продуктов

В России ввели обязательную маркировку продуктов - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России ввели обязательную маркировку продуктов

Маркировка творожных сырков, макарон, меда, мюсли и картофеля быстрого приготовления с 1 августа стала обязательной в России, рассказали РИА Новости в... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

бизнес

россия

црпт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872844870.jpg?1788211136

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Маркировка творожных сырков, макарон, меда, мюсли и картофеля быстрого приготовления с 1 августа стала обязательной в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). "С 1 сентября 2026 года в системе маркировки "Честный знак" вступают в силу сразу несколько изменений... Код маркировки появляется на творожных сырках, макаронах, меде, мюсли и картофеле быстрого приготовления. Производители и импортеры обязаны наносить коды на упаковку и передавать в систему сведения о вводе товаров в оборот", - сообщили в ЦРПТ. Кроме того, с этой даты формально стартует маркировка удобрений и электронных сигарет - начинается обязательная регистрация участников оборота в системе "Честный знак". Нанесение кодов маркировки станет обязательным позже. Сразу для двух категорий вступает в силу запрет на продажу немаркированных товаров, находящихся на складах - спортивное питание и биологически активные добавки (БАД). "Для спортивного питания это означает: если товар не промаркирован, продавать его нельзя. Также для БАД действует похожее правило - под запрет попадают немаркированные добавки со сроком годности до 3 лет включительно", - пояснили в пресс-службе. В ЦРПТ также сообщили, что магазины теперь обязаны сканировать код маркировки каждой проданной упаковки снеков, соусов, специй, приправ, сухих бульонов, супов и уксусов. Если раньше система видела только общий объем товара на рынке, то теперь она фиксирует, где, когда и в каком магазине продана конкретная единица. Также с 1 сентября в России начал действовать механизм автоматических штрафов за нарушения в обороте маркированных товаров - по аналогии с камерами на дорогах. "Честный знак" анализирует данные с касс, и если продавец нарушает правила - например, торгует просрочкой, сигаретами по цене ниже минимальной или без регистрации - формируется постановление о штрафе, которое приходит бизнесу в личный кабинет на Госуслугах. Выездных проверок и личного участия предпринимателя в разбирательстве теперь не требуется. Пока автоштрафы действуют для табачной и никотинсодержащей продукции, а также товаров с обязательным сроком годности - молочки, БАДов, медицинских изделий, кормов для животных. Штрафы доходят до 500 тысяч рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, црпт