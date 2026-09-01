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В России появилась возможность подтверждать льготы на проезд через "Макс"

В России появилась возможность подтверждать льготы на проезд через "Макс" - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России появилась возможность подтверждать льготы на проезд через "Макс"

Возможность подтверждать льготы на проезд в общественном транспорте через "Макс" появилась у россиян со вступлением в силу 1 сентября новых правил перевозки... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Возможность подтверждать льготы на проезд в общественном транспорте через "Макс" появилась у россиян со вступлением в силу 1 сентября новых правил перевозки пассажиров общественным транспортом, следует из документов Минтранса РФ, которые изучило РИА Новости. Нововведение коснется, прежде всего, многодетных семей, школьников, студентов и пожилых людей. Как сообщала РИА Новости в августе член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева, это поможет сократить количество бумажных документов, которые людям необходимо иметь при себе, а также избежать ситуаций, когда забывший льготное удостоверение человек платит полную стоимость проезда. Она отмечала также, что появление единых правил даст общую инструкцию для продажи билетов, подтверждения оплаты и льгот, а также провозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, заказных перевозках и такси. Благодаря этому сократится число конфликтов, недопониманий и спорных ситуаций на транспорте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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