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В России появилась возможность подтверждать льготы на проезд через "Макс"
В России появилась возможность подтверждать льготы на проезд через "Макс" - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России появилась возможность подтверждать льготы на проезд через "Макс"
Возможность подтверждать льготы на проезд в общественном транспорте через "Макс" появилась у россиян со вступлением в силу 1 сентября новых правил перевозки... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:18+0300
2026-09-01T00:18+0300
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бизнес
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Возможность подтверждать льготы на проезд в общественном транспорте через "Макс" появилась у россиян со вступлением в силу 1 сентября новых правил перевозки пассажиров общественным транспортом, следует из документов Минтранса РФ, которые изучило РИА Новости.
Нововведение коснется, прежде всего, многодетных семей, школьников, студентов и пожилых людей.
Как сообщала РИА Новости в августе член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева, это поможет сократить количество бумажных документов, которые людям необходимо иметь при себе, а также избежать ситуаций, когда забывший льготное удостоверение человек платит полную стоимость проезда.
Она отмечала также, что появление единых правил даст общую инструкцию для продажи билетов, подтверждения оплаты и льгот, а также провозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, заказных перевозках и такси. Благодаря этому сократится число конфликтов, недопониманий и спорных ситуаций на транспорте.
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бизнес, россия
В России появилась возможность подтверждать льготы на проезд через "Макс"
В России появилась возможность подтверждать льготы на проезд через "Макс"
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Возможность подтверждать льготы на проезд в общественном транспорте через "Макс" появилась у россиян со вступлением в силу 1 сентября новых правил перевозки пассажиров общественным транспортом, следует из документов Минтранса РФ, которые изучило РИА Новости.
Нововведение коснется, прежде всего, многодетных семей, школьников, студентов и пожилых людей.
Как сообщала РИА Новости в августе член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева, это поможет сократить количество бумажных документов, которые людям необходимо иметь при себе, а также избежать ситуаций, когда забывший льготное удостоверение человек платит полную стоимость проезда.
Она отмечала также, что появление единых правил даст общую инструкцию для продажи билетов, подтверждения оплаты и льгот, а также провозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, заказных перевозках и такси. Благодаря этому сократится число конфликтов, недопониманий и спорных ситуаций на транспорте.