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В России введут новые правила о личных данных пассажиров поездов

В России введут новые правила о личных данных пассажиров поездов - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России введут новые правила о личных данных пассажиров поездов

Новые правила о личных данных пассажиров поездов дальнего следования вводятся в России с 1 сентября 2026 года: при покупке билета надо оставлять свой телефон... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:19+0300

2026-09-01T00:19+0300

2026-09-01T00:19+0300

бизнес

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Новые правила о личных данных пассажиров поездов дальнего следования вводятся в России с 1 сентября 2026 года: при покупке билета надо оставлять свой телефон или электронную почту, а перевозчик будет присылать на них уведомления об отмене поезда и других изменениях, следует из приказа Минтранса, который изучило РИА Новости, и комментария РЖД. Предыдущие правила лишь содержали строчку, что при оформлении билета пассажир может указать номер мобильного телефона или иной способ связи для его информирования. Согласно новому документу, пассажир при покупке билета на поезд дальнего следования указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Железнодорожный перевозчик, в свою очередь, направляет на оставленные пассажиром контакты оповещения об отмене поезда, изменении его маршрута или о замене железнодорожного подвижного состава. В РЖД РИА Новости сообщали, что холдинг вел подготовку к введению изменений. В частности, были перестроены процессы информирования пассажиров. Оповещение, отмечали в компании, одно из ключевых направлений по работе с пассажирами. РЖД используют несколько каналов для этого: официальный сайт, мобильное приложение "РЖД Пассажирам", интерактивные табло на вокзалах, а также смс- и push-уведомления. Сбор контактных данных для оперативного информирования, по словам представителя РЖД, не один год является стандартной практикой в холдинге. Новые правила, добавляли там, закрепляют это требование на законодательном уровне: теперь при покупке билета на поезд дальнего следования указание номера мобильного телефона или адреса электронной почты становится обязательным для самого пассажира. РЖД подчеркивали, что данные используются исключительно для целей информирования о поездке и не применяются для маркетинговых или рекламных рассылок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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