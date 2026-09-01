Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут новые правила о личных данных пассажиров поездов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/rossija-872845099.html
В России введут новые правила о личных данных пассажиров поездов
В России введут новые правила о личных данных пассажиров поездов - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России введут новые правила о личных данных пассажиров поездов
Новые правила о личных данных пассажиров поездов дальнего следования вводятся в России с 1 сентября 2026 года: при покупке билета надо оставлять свой телефон... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:19+0300
2026-09-01T00:19+0300
бизнес
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872845099.jpg?1788211144
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Новые правила о личных данных пассажиров поездов дальнего следования вводятся в России с 1 сентября 2026 года: при покупке билета надо оставлять свой телефон или электронную почту, а перевозчик будет присылать на них уведомления об отмене поезда и других изменениях, следует из приказа Минтранса, который изучило РИА Новости, и комментария РЖД. Предыдущие правила лишь содержали строчку, что при оформлении билета пассажир может указать номер мобильного телефона или иной способ связи для его информирования. Согласно новому документу, пассажир при покупке билета на поезд дальнего следования указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Железнодорожный перевозчик, в свою очередь, направляет на оставленные пассажиром контакты оповещения об отмене поезда, изменении его маршрута или о замене железнодорожного подвижного состава. В РЖД РИА Новости сообщали, что холдинг вел подготовку к введению изменений. В частности, были перестроены процессы информирования пассажиров. Оповещение, отмечали в компании, одно из ключевых направлений по работе с пассажирами. РЖД используют несколько каналов для этого: официальный сайт, мобильное приложение "РЖД Пассажирам", интерактивные табло на вокзалах, а также смс- и push-уведомления. Сбор контактных данных для оперативного информирования, по словам представителя РЖД, не один год является стандартной практикой в холдинге. Новые правила, добавляли там, закрепляют это требование на законодательном уровне: теперь при покупке билета на поезд дальнего следования указание номера мобильного телефона или адреса электронной почты становится обязательным для самого пассажира. РЖД подчеркивали, что данные используются исключительно для целей информирования о поездке и не применяются для маркетинговых или рекламных рассылок.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
00:19 01.09.2026
 
В России введут новые правила о личных данных пассажиров поездов

Минтранс ввел новые правила о личных данных пассажиров поездов дальнего следования

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Новые правила о личных данных пассажиров поездов дальнего следования вводятся в России с 1 сентября 2026 года: при покупке билета надо оставлять свой телефон или электронную почту, а перевозчик будет присылать на них уведомления об отмене поезда и других изменениях, следует из приказа Минтранса, который изучило РИА Новости, и комментария РЖД.
Предыдущие правила лишь содержали строчку, что при оформлении билета пассажир может указать номер мобильного телефона или иной способ связи для его информирования. Согласно новому документу, пассажир при покупке билета на поезд дальнего следования указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Железнодорожный перевозчик, в свою очередь, направляет на оставленные пассажиром контакты оповещения об отмене поезда, изменении его маршрута или о замене железнодорожного подвижного состава.
В РЖД РИА Новости сообщали, что холдинг вел подготовку к введению изменений. В частности, были перестроены процессы информирования пассажиров. Оповещение, отмечали в компании, одно из ключевых направлений по работе с пассажирами. РЖД используют несколько каналов для этого: официальный сайт, мобильное приложение "РЖД Пассажирам", интерактивные табло на вокзалах, а также смс- и push-уведомления.
Сбор контактных данных для оперативного информирования, по словам представителя РЖД, не один год является стандартной практикой в холдинге. Новые правила, добавляли там, закрепляют это требование на законодательном уровне: теперь при покупке билета на поезд дальнего следования указание номера мобильного телефона или адреса электронной почты становится обязательным для самого пассажира.
РЖД подчеркивали, что данные используются исключительно для целей информирования о поездке и не применяются для маркетинговых или рекламных рассылок.
 
БизнесРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала