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В России вступает в силу запрет на выдачу лицензий на участки недр

В России вступает в силу запрет на выдачу лицензий на участки недр - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России вступает в силу запрет на выдачу лицензий на участки недр

Запрет на выдачу лицензий на участки недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу вступает в силу в России с 1 сентября. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:22+0300

2026-09-01T00:22+0300

2026-09-01T00:22+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Запрет на выдачу лицензий на участки недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу вступает в силу в России с 1 сентября. Минприроды и Роснедра в начале июня опубликовали приказ об отмене заявительного принципа выдачи лицензий на участки с углеводородами и россыпным золотом. Руководитель Роснедр Олег Казанов ранее уточнял, что этот механизм отменяется с 1 сентября. Изменения вносятся в приказ Минприроды и Роснедр от 28 октября 2021 года Nº 802/20 в таблицу приложения №1, согласно которой приводится перечень полезных ископаемых или месторождений, в отношении которых не допускается предоставление лицензий. По словам Казанова, практика лицензирования россыпного золота на геологическое изучение недр продолжится, однако поменяется механизм - с заявительного принципа на перечневые аукционы. В настоящий момент Роснедра готовят готовят более 100 объектов к торгам 2027 года, уточнил он в конце августа. После объявления об отмене заявительного принципа выдачи лицензий был зафиксирован рост числа заявок на геологическое изучение участков россыпного золота. Роснедра получили около 5500 заявок на драгметалл, в 2023-2024 годах было около 1500 заявок. При в этом в отношении углеводородов реакция недропользователей была более сдержанной. Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются, и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.

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бизнес, россия, промышленность, роснедра, минприроды