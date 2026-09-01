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Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно покупать с помощью ЕБС - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно покупать с помощью ЕБС
Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно покупать с помощью ЕБС - 01.09.2026, ПРАЙМ
Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно покупать с помощью ЕБС
Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно покупать с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры, | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:22+0300
2026-09-01T00:22+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно покупать с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры, следует из документов Минтранса РФ, которые изучило РИА Новости. Такой способ покупки билетов не является обязательным для всех пассажиров, а лишь становится дополнительным способом идентификации. Член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева в беседе с РИА Новости отмечала, что ожидает наиболее заметного эффекта от нововведения для пассажиров, которые пользуются транспортом при ежедневных поездках на работу или учебу, в командировках, при пересадках и в крупных транспортных узлах, где скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки, особенно в часы пик. Также, по ее словам, это может дать отдельные преимущества семьям с детьми и организованным группам (школьные поездки, туристические группы, спортивные команды), поскольку поможет сократить количество ошибок при проверке билетов и задержек из-за потерянных или перепутанных билетов.
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192
40
192
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5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:22 01.09.2026
 
Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно покупать с помощью ЕБС

Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно покупать с помощью ЕБС

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно покупать с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры, следует из документов Минтранса РФ, которые изучило РИА Новости.
Такой способ покупки билетов не является обязательным для всех пассажиров, а лишь становится дополнительным способом идентификации.
Член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева в беседе с РИА Новости отмечала, что ожидает наиболее заметного эффекта от нововведения для пассажиров, которые пользуются транспортом при ежедневных поездках на работу или учебу, в командировках, при пересадках и в крупных транспортных узлах, где скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки, особенно в часы пик.
Также, по ее словам, это может дать отдельные преимущества семьям с детьми и организованным группам (школьные поездки, туристические группы, спортивные команды), поскольку поможет сократить количество ошибок при проверке билетов и задержек из-за потерянных или перепутанных билетов.
 
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