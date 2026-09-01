https://1prime.ru/20260901/rossija-872845942.html

В России с 1 сентября вступают в силу новые авиационные правила

В России с 1 сентября вступают в силу новые авиационные правила - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России с 1 сентября вступают в силу новые авиационные правила

Ряд новых авиационных правил вступает в силу в России с 1 сентября, в том числе они коснутся аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения вертолетных... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:25+0300

2026-09-01T00:25+0300

2026-09-01T00:25+0300

бизнес

россия

икао

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872845942.jpg?1788211535

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Ряд новых авиационных правил вступает в силу в России с 1 сентября, в том числе они коснутся аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения вертолетных площадок гражданской авиации и реестра воздушных судов, следует из приказов Минтранса РФ. Новые правила синхронизируются с международными стандартами ИКАО и устанавливают требования к готовности служб, технике, планам взаимодействия и действиям при чрезвычайных ситуациях. Они касаются аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов на вертодромах гражданской авиации. Также с 1 сентября будут обновлены правила формирования и ведения государственного реестра гражданских воздушных судов, а также правила их государственной регистрации. В частности, утверждается порядок подготовки и выполнения контрольного полета. Он нужен, чтобы подтвердить готовность воздушного судна к эксплуатации. Принятие новых авиационных правил важно для учета и прозрачности регистрационных процедур, а также будет способствовать более быстрому реагированию на нештатные ситуации, отметили в министерстве транспорта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, икао