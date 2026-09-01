https://1prime.ru/20260901/rossija-872846016.html
В России с 1 сентября вступили в силу положения о регулировании ИИ
В России с 1 сентября вступили в силу положения о регулировании ИИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России с 1 сентября вступили в силу положения о регулировании ИИ
Положения о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России начали действовать с 1 сентября; так, определены понятия "искусственный интеллект" и "большая... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:28+0300
2026-09-01T00:28+0300
2026-09-01T00:28+0300
технологии
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872846016.jpg?1788211718
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Положения о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России начали действовать с 1 сентября; так, определены понятия "искусственный интеллект" и "большая фундаментальная модель искусственного интеллекта", а также утверждены полномочия президента, правительства и федеральных органов исполнительной власти, следует из федерального закона.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.
"Настоящий федеральный закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу", - говорится в документе.
Отмечается, что в целях обеспечения технологической независимости, сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей осуществляется поддержка разработки, внедрения и применения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, в том числе с помощью государственной поддержки.
Разработчик суверенной или национальной моделей искусственного интеллекта вправе получать государственную поддержку, принимать участие в деятельности профильных организаций, разработке этических правил применения технологий и подготовке предложений по совершенствованию государственной политики в данной сфере.
Также разработчики могут осуществлять международное сотрудничество и страховать имущественные интересы, связанные с разработкой, внедрением и применением суверенной или национальной больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, а также ответственность за причинение вреда при их применении.
Установление ограничений на международное сотрудничество в сфере разработки, внедрения и применения ИИ не допускается, уточняется в законе.
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технологии, общество , владимир путин
Технологии, Общество , Владимир Путин
В России с 1 сентября вступили в силу положения о регулировании ИИ
Положения о регулировании искусственного интеллекта в России вступили в силу с 1 сентября
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Положения о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России начали действовать с 1 сентября; так, определены понятия "искусственный интеллект" и "большая фундаментальная модель искусственного интеллекта", а также утверждены полномочия президента, правительства и федеральных органов исполнительной власти, следует из федерального закона.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.
"Настоящий федеральный закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу", - говорится в документе.
Отмечается, что в целях обеспечения технологической независимости, сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей осуществляется поддержка разработки, внедрения и применения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, в том числе с помощью государственной поддержки.
Разработчик суверенной или национальной моделей искусственного интеллекта вправе получать государственную поддержку, принимать участие в деятельности профильных организаций, разработке этических правил применения технологий и подготовке предложений по совершенствованию государственной политики в данной сфере.
Также разработчики могут осуществлять международное сотрудничество и страховать имущественные интересы, связанные с разработкой, внедрением и применением суверенной или национальной больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, а также ответственность за причинение вреда при их применении.
Установление ограничений на международное сотрудничество в сфере разработки, внедрения и применения ИИ не допускается, уточняется в законе.