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В России с 1 сентября вступили в силу положения о регулировании ИИ

В России с 1 сентября вступили в силу положения о регулировании ИИ - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России с 1 сентября вступили в силу положения о регулировании ИИ

Положения о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России начали действовать с 1 сентября; так, определены понятия "искусственный интеллект" и "большая... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:28+0300

2026-09-01T00:28+0300

2026-09-01T00:28+0300

технологии

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872846016.jpg?1788211718

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Положения о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России начали действовать с 1 сентября; так, определены понятия "искусственный интеллект" и "большая фундаментальная модель искусственного интеллекта", а также утверждены полномочия президента, правительства и федеральных органов исполнительной власти, следует из федерального закона. Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения. "Настоящий федеральный закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу", - говорится в документе. Отмечается, что в целях обеспечения технологической независимости, сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей осуществляется поддержка разработки, внедрения и применения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, в том числе с помощью государственной поддержки. Разработчик суверенной или национальной моделей искусственного интеллекта вправе получать государственную поддержку, принимать участие в деятельности профильных организаций, разработке этических правил применения технологий и подготовке предложений по совершенствованию государственной политики в данной сфере. Также разработчики могут осуществлять международное сотрудничество и страховать имущественные интересы, связанные с разработкой, внедрением и применением суверенной или национальной больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, а также ответственность за причинение вреда при их применении. Установление ограничений на международное сотрудничество в сфере разработки, внедрения и применения ИИ не допускается, уточняется в законе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , владимир путин