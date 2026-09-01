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В России вступает в силу закон об обращении криптовалют

В России вступает в силу закон об обращении криптовалют - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России вступает в силу закон об обращении криптовалют

В России с 1 сентября 2026 года вступает в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

финансы

банк россии

фсб

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России с 1 сентября 2026 года вступает в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют. Документ признает цифровые валюты имуществом и дает их владельцам право на судебную защиту. Россияне смогут легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах, пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и криптообменников. Регулировать и контролировать эту сферу будет Банк России. А правительство РФ по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения и организации обращения цифровых валют в целях защиты основ конституционного строя, экономических интересов, обеспечения обороны и безопасности государства. Кредитным организациям и брокерам для работы с криптовалютами будет достаточно уведомить ЦБ, тогда как криптообменникам и цифровым депозитариям нужно будет попасть в соответствующие реестры регулятора. Для покупки криптовалюты на биржах и квалифицированным, и неквалифицированным инвесторам нужно будет пройти специальное тестирование. Неквалы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита - до 300 тысяч рублей в год через каждого посредника. Также закон допускает куплю-продажу ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. Криптообменники смогут зачислять купленную криптовалюту только на счет покупателя. Предусматривается возможность перевода криптовалют на некастодиальные кошельки (позволяют пользователям владеть своими приватными ключами и контролировать их), но с периодом охлаждения 48 часов при транзакциях свыше 100 тысяч рублей. Для участников внешнеэкономической деятельности будут доступны все виды криптовалют и стейблкоинов, а также любые типы кошельков. Как ранее рассказывали РИА Новости в Банке России, с 1 сентября россияне смогут переводить криптовалюту за рубеж - как на свои кошельки, открытые за границей, так и нерезидентам для оплаты приобретаемых у них товаров и услуг. Такие операции будут проходить с применением стандартных механизмов валютного контроля и антиотмывочных процедур. При этом платежи в криптовалюте внутри России с 1 сентября остаются под запретом и будут считаться незаконными валютными операциями. Участники внешнеторговой деятельности смогут рассчитываться в криптовалютах и стейблкоинах по внешнеторговым договорам. Подробные требования регулятор установит в отдельном нормативном акте. Криптообменники смогут работать без включения в реестр ЦБ до 1 июля 2027 года. С 1 сентября 2027 года они и цифровые депозитарии будут обязаны принимать меры для предотвращения сделок с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банк россии, фсб