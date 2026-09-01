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В России с 1 сентября заработали новые условия труда и отдыха для водителей

В России с 1 сентября заработали новые условия труда и отдыха для водителей - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России с 1 сентября заработали новые условия труда и отдыха для водителей

В России с 1 сентября заработали новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей, с соответствующим приказом Минтранса ознакомилось РИА Новости. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

бизнес

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России с 1 сентября заработали новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей, с соответствующим приказом Минтранса ознакомилось РИА Новости. Документ вступил в силу 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2032 года. По новым правилам, максимальная продолжительность рабочего времени водителей должна составлять 40 часов в неделю, но при невозможности соблюдения еженедельной нормы расчет может производиться за месяц, а при согласовании с профсоюзной организацией - за три месяца. Продолжительность отдыха водителей еженедельно должна составлять не менее 45 часов и быть предоставлена до начала седьмого рабочего дня после окончания предыдущего еженедельного непрерывного отдыха. Новая редакция правил предусматривает аналогичное время отдыха с предыдущей, но допускает сокращение времени до 24 часов при условии компенсации неиспользованного времени. Суммарное время смены при этом, как и в предыдущей редакции документа, не может превышать 10 часов, но возможно ее увеличение на два часа при условии разделения рабочего дня на части. Также продолжительность смены может быть увеличена до 12 часов для водителей медицинских организаций, таксистов, инкассаторов, водителей коммунальных и аварийных служб, связи, теле- и радиоканалов, для работающих вахтовым методом, а также при обслуживании руководителей организаций. Новые правила не распространяются на водителей, осуществляющих перевозки на служебных легковых автомобилях при обслуживании органов государственной власти и органов местного самоуправления, водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки и перевозки в пределах границ территории предприятия, не выезжающих на автомобильные дороги общего пользования. Они также не относятся к водителям пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, автомобилей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и к водителям-военнослужащим при исполнении ими обязанностей военной службы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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