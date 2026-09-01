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В России появился контроль минимальной цены для альтернативных сигарет
В России появился контроль минимальной цены для альтернативных сигарет - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России появился контроль минимальной цены для альтернативных сигарет
Контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции появляется в России с 1 сентября — установлена нижняя границу стоимости, ниже которой продавать | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:31+0300
2026-09-01T00:31+0300
2026-09-01T00:31+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции появляется в России с 1 сентября — установлена нижняя границу стоимости, ниже которой продавать товар нельзя, мера необходима для защиты потребителей от нелегального товара, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
К альтернативной табачной продукции относятся сигары, сигариллы, курительный, трубочный, жевательный, нюхательный табак, табак для кальяна и другие виды табачных изделий.
"Появляется контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции - государство установило нижнюю границу стоимости, ниже которой продавать товар нельзя. Минимальная цена в разрешительном режиме как раз защищает от слишком дешевого, вероятно нелегального товара: если на кассе цена ниже установленного порога, продать такой товар не получится", - говорится в сообщении ЦРПТ.
Там объяснили, что похожий механизм - единая минимальная цена - уже действует в разрешительном режиме и для обычных сигарет, но с 1 сентября контроль ее соблюдения расширяется: теперь проверка через разрешительный режим работает как онлайн, так и офлайн - то есть цена сверяется даже там, где на кассе нет постоянного подключения к интернету.
Также с этой даты обязательная проверка распространяется на всю товарную группу безалкогольных напитков - раньше, с 1 апреля, она действовала только для части маркированной продукции внутри этой категории, а теперь охватывает ее полностью.
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бизнес, россия, црпт
В России появился контроль минимальной цены для альтернативных сигарет
В России появился контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции появляется в России с 1 сентября — установлена нижняя границу стоимости, ниже которой продавать товар нельзя, мера необходима для защиты потребителей от нелегального товара, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
К альтернативной табачной продукции относятся сигары, сигариллы, курительный, трубочный, жевательный, нюхательный табак, табак для кальяна и другие виды табачных изделий.
"Появляется контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции - государство установило нижнюю границу стоимости, ниже которой продавать товар нельзя. Минимальная цена в разрешительном режиме как раз защищает от слишком дешевого, вероятно нелегального товара: если на кассе цена ниже установленного порога, продать такой товар не получится", - говорится в сообщении ЦРПТ.
Там объяснили, что похожий механизм - единая минимальная цена - уже действует в разрешительном режиме и для обычных сигарет, но с 1 сентября контроль ее соблюдения расширяется: теперь проверка через разрешительный режим работает как онлайн, так и офлайн - то есть цена сверяется даже там, где на кассе нет постоянного подключения к интернету.
Также с этой даты обязательная проверка распространяется на всю товарную группу безалкогольных напитков - раньше, с 1 апреля, она действовала только для части маркированной продукции внутри этой категории, а теперь охватывает ее полностью.