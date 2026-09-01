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В России появился контроль минимальной цены для альтернативных сигарет

В России появился контроль минимальной цены для альтернативных сигарет - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России появился контроль минимальной цены для альтернативных сигарет

Контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции появляется в России с 1 сентября — установлена нижняя границу стоимости, ниже которой продавать | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

2026-09-01T00:31+0300

бизнес

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции появляется в России с 1 сентября — установлена нижняя границу стоимости, ниже которой продавать товар нельзя, мера необходима для защиты потребителей от нелегального товара, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). К альтернативной табачной продукции относятся сигары, сигариллы, курительный, трубочный, жевательный, нюхательный табак, табак для кальяна и другие виды табачных изделий. "Появляется контроль минимальной цены для альтернативной табачной продукции - государство установило нижнюю границу стоимости, ниже которой продавать товар нельзя. Минимальная цена в разрешительном режиме как раз защищает от слишком дешевого, вероятно нелегального товара: если на кассе цена ниже установленного порога, продать такой товар не получится", - говорится в сообщении ЦРПТ. Там объяснили, что похожий механизм - единая минимальная цена - уже действует в разрешительном режиме и для обычных сигарет, но с 1 сентября контроль ее соблюдения расширяется: теперь проверка через разрешительный режим работает как онлайн, так и офлайн - то есть цена сверяется даже там, где на кассе нет постоянного подключения к интернету. Также с этой даты обязательная проверка распространяется на всю товарную группу безалкогольных напитков - раньше, с 1 апреля, она действовала только для части маркированной продукции внутри этой категории, а теперь охватывает ее полностью.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, црпт