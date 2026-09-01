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В России появился новый вид краткосрочных страховых полисов

В России появился новый вид краткосрочных страховых полисов - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России появился новый вид краткосрочных страховых полисов

Новый вид краткосрочных страховых полисов появился в России - с 1 сентября обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) можно... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:38+0300

2026-09-01T00:38+0300

2026-09-01T00:38+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Новый вид краткосрочных страховых полисов появился в России - с 1 сентября обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) можно оформить на срок от одного дня. Страхование ответственности перевозчиков защищает пассажиров в случае аварии. Максимальный размер покрытия по полису ОСГОП составляет 2 миллиона рублей. Этот вид страхования является обязательным для таксистов в России с 1 сентября 2024 года, однако до сих пор полис ОСГОП можно было оформить на срок не менее одного года. Краткосрочные договоры ОСГОП введены по аналогии с краткосрочными договорами ОСАГО, которые пользуются большой популярностью у перевозчиков. Так, по данным Национального союза страховщиков ответственности (НССО), в 2026 году количество заключаемых коротких договоров ОСАГО превысило 2 миллиона в месяц. В основном они востребованы у водителей, использующих автомобиль как такси не на постоянной основе. Приобрести краткосрочный полис ОСГОП могут как индивидуальные предприниматели, так и физические лица - перевозчики легковым такси.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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