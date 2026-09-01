https://1prime.ru/20260901/rossija-872846927.html

В России вступили в силу новые требования к оборудованию автовокзалов

В России вступили в силу новые требования к оборудованию автовокзалов - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России вступили в силу новые требования к оборудованию автовокзалов

Обновленные минимальные требования к оснащению автовокзалов и автостанций вступили в силу в России с 1 сентября, следует из документов Минтранса, которые... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:38+0300

2026-09-01T00:38+0300

2026-09-01T00:38+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Обновленные минимальные требования к оснащению автовокзалов и автостанций вступили в силу в России с 1 сентября, следует из документов Минтранса, которые изучило РИА Новости. Теперь в перечне обязательных для оборудования объектов отсутствуют пункты общественного питания и пункты медицинской помощи. Вместо последних на автовокзалах достаточно иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи. При этом на таких объектах, как и в предыдущей версии требований, необходимо устанавливать билетные кассы или автоматы для продажи билетов, оборудовать залы ожидания и комнаты матери и ребенка. Требования к количеству мест для сидения, туалетных кабин, ячеек в камере хранения, мест в комнате отдыха водителей и спальных мест в комнате матери и ребенка устанавливаются в зависимости от среднесуточного пассажиропотока. Например, для автовокзала с среднесуточным пассажиропотоком от 4 до 6 тысяч человек необходимо оборудовать 75 мест в зале ожидания, 10 туалетных кабин и 120 мест для хранения вещей.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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