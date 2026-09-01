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В России введут обязательные электронные накладные в грузоперевозках
В России введут обязательные электронные накладные в грузоперевозках - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России введут обязательные электронные накладные в грузоперевозках
Обязательные электронные накладные в грузоперевозках вводятся в России с 1 сентября, но за бумажные пока не будут штрафовать - до марта 2027 года, следует из... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:44+0300
2026-09-01T00:44+0300
2026-09-01T00:44+0300
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Обязательные электронные накладные в грузоперевозках вводятся в России с 1 сентября, но за бумажные пока не будут штрафовать - до марта 2027 года, следует из сообщений Минтранса, которые изучило РИА Новости.
Речь идет о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
"С 1 сентября 2026 года электронное оформление станет обязательным для транспортной накладной и заказа-заявки при автомобильных перевозках, железнодорожной и авиационной накладных, а также экспедиторских документов", - говорится в сообщении Минтранса.
Система была запущена в добровольном режиме 1 сентября 2022 года. Как говорил в июне на совещании у президента России Владимира Путина министр транспорта Андрей Никитин, у участников рынка было четыре года для тестирования своих процессов в реальных условиях, и этого времени достаточно. Однако, отмечал он тогда, согласно практике, на момент старта проектов "всегда бывают опоздавшие".
Он предложил до 1 марта 2027 года при предоставлении бумажного документа, а не электронного, ограничиваться устным замечанием при остановке машин инспекторами. Путин тогда поддержал отказ от штрафов на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке.
"…Переход будет постепенным: до 1 марта 2027 года при предъявлении бумажных документов инспекторы будут ограничиваться устным предупреждением", - писал Минтранс в июле в сообщении о переходе на электронные накладные.
Никитин также отмечал, что внедрение обязательных цифровых документов является необходимым шагом. Это, пояснял он, позволит в реальном времени отслеживать перемещение грузов по всей стране и формировать точную картину состояния отрасли.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
В России введут обязательные электронные накладные в грузоперевозках
Минтранс: электронные накладные в грузоперевозках введут с 1 сентября
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Обязательные электронные накладные в грузоперевозках вводятся в России с 1 сентября, но за бумажные пока не будут штрафовать - до марта 2027 года, следует из сообщений Минтранса, которые изучило РИА Новости.
Речь идет о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
"С 1 сентября 2026 года электронное оформление станет обязательным для транспортной накладной и заказа-заявки при автомобильных перевозках, железнодорожной и авиационной накладных, а также экспедиторских документов", - говорится в сообщении Минтранса.
Система была запущена в добровольном режиме 1 сентября 2022 года. Как говорил в июне на совещании у президента России Владимира Путина министр транспорта Андрей Никитин, у участников рынка было четыре года для тестирования своих процессов в реальных условиях, и этого времени достаточно. Однако, отмечал он тогда, согласно практике, на момент старта проектов "всегда бывают опоздавшие".
Он предложил до 1 марта 2027 года при предоставлении бумажного документа, а не электронного, ограничиваться устным замечанием при остановке машин инспекторами. Путин тогда поддержал отказ от штрафов на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке.
"…Переход будет постепенным: до 1 марта 2027 года при предъявлении бумажных документов инспекторы будут ограничиваться устным предупреждением", - писал Минтранс в июле в сообщении о переходе на электронные накладные.
Никитин также отмечал, что внедрение обязательных цифровых документов является необходимым шагом. Это, пояснял он, позволит в реальном времени отслеживать перемещение грузов по всей стране и формировать точную картину состояния отрасли.