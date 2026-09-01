https://1prime.ru/20260901/rossija-872847746.html

В России появилась единая система учета платежных карт

В России появилась единая система учета платежных карт - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России появилась единая система учета платежных карт

Единая система учета платежных карт, включая Visa и Mastercard, появилась в России, она поможет в борьбе с дропперством. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:47+0300

2026-09-01T00:47+0300

2026-09-01T00:47+0300

финансы

банки

россия

анатолий аксаков

visa

mastercard

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872847746.jpg?1788212845

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Единая система учета платежных карт, включая Visa и Mastercard, появилась в России, она поможет в борьбе с дропперством. С 1 сентября вступило в силу изменение в законе о национальной платежной системе - появилась единая система учета платежных карт. В ней будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В том числе в систему попадают карты Visa и Mastercard, выпущенные ранее, а также карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости сообщил, что цель создания этой системы - исключить массовое оформление карт на подставных лиц и быстрее выявлять мошенников. Он пояснил также, что на руках у гражданина должно быть не больше 20 карт - это ограничение будет реализовано с 1 сентября 2027 года, но подготовиться необходимо уже сейчас, при этом у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, анатолий аксаков, visa, mastercard, госдума