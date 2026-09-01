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В России появилась единая система учета платежных карт
В России появилась единая система учета платежных карт - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России появилась единая система учета платежных карт
Единая система учета платежных карт, включая Visa и Mastercard, появилась в России, она поможет в борьбе с дропперством. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:47+0300
2026-09-01T00:47+0300
2026-09-01T00:47+0300
финансы
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анатолий аксаков
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госдума
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Единая система учета платежных карт, включая Visa и Mastercard, появилась в России, она поможет в борьбе с дропперством.
С 1 сентября вступило в силу изменение в законе о национальной платежной системе - появилась единая система учета платежных карт. В ней будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы.
В том числе в систему попадают карты Visa и Mastercard, выпущенные ранее, а также карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости сообщил, что цель создания этой системы - исключить массовое оформление карт на подставных лиц и быстрее выявлять мошенников.
Он пояснил также, что на руках у гражданина должно быть не больше 20 карт - это ограничение будет реализовано с 1 сентября 2027 года, но подготовиться необходимо уже сейчас, при этом у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить.
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финансы, банки, россия, анатолий аксаков, visa, mastercard, госдума
Финансы, Банки, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Visa, Mastercard, Госдума
В России появилась единая система учета платежных карт
В России появилась единая система учета платежных карт, включая Visa и Mastercard
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Единая система учета платежных карт, включая Visa и Mastercard, появилась в России, она поможет в борьбе с дропперством.
С 1 сентября вступило в силу изменение в законе о национальной платежной системе - появилась единая система учета платежных карт. В ней будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы.
В том числе в систему попадают карты Visa и Mastercard, выпущенные ранее, а также карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости сообщил, что цель создания этой системы - исключить массовое оформление карт на подставных лиц и быстрее выявлять мошенников.
Он пояснил также, что на руках у гражданина должно быть не больше 20 карт - это ограничение будет реализовано с 1 сентября 2027 года, но подготовиться необходимо уже сейчас, при этом у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить.