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В России заработала система быстрых переводов ценных бумаг

В России заработала система быстрых переводов ценных бумаг - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России заработала система быстрых переводов ценных бумаг

В России заработала система быстрых переводов ценных бумаг клиентом из одного депозитария к другому. Соответствующие нормативные акты вступили в силу с 1... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:59+0300

2026-09-01T00:59+0300

2026-09-01T00:59+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России заработала система быстрых переводов ценных бумаг клиентом из одного депозитария к другому. Соответствующие нормативные акты вступили в силу с 1 сентября. Ранее при переводе бумаг из одного депозитария к другому клиент подавал два встречных поручения – в списывающий и принимающий депозитарий. При этом он, в частности, самостоятельно собирал справки о цене покупки актива для корректного расчета налоговой базы новым брокером. Теперь же клиент будет подавать поручение своему депозитарию на списание ценных бумаг, далее операции выполняются автоматически. Новые правила строго регламентируют время проведения операции на всех этапах. В первый год депозитарий должен тратить на каждое свое действие не более пяти минут, а с 1 сентября 2027 года ему нужно будет уложиться в две минуты. Если сейчас на перевод бумаг уходит несколько дней, то в новых условиях при минимальной цепочке учета на это потребуется примерно 25 минут. Воспользоваться такой услугой можно будет в любом учетном институте, который открывает физическим лицам торговые счета депо. При этом депозитарии могут выбирать любую технологию взаимодействия между собой для обеспечения работы системы быстрых переводов ценных бумаг. Появление на рынке сервисов, обеспечивающих ее работу, напрямую связано с наличием запроса на них у участников рынка, отметили ранее в ЦБ РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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