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В России запретили продавать сигареты на остановках - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В России запретили продавать сигареты на остановках
В России запретили продавать сигареты на остановках - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России запретили продавать сигареты на остановках
В России с 1 сентября вступил в силу закон, запрещающий продавать сигареты, вейпы и другую табачную и никотинсодержащую продукцию на остановках общественного... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T01:08+0300
2026-09-01T01:08+0300
бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России с 1 сентября вступил в силу закон, запрещающий продавать сигареты, вейпы и другую табачную и никотинсодержащую продукцию на остановках общественного транспорта. Согласно документу, запрещается розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, устройствами для их потребления и кальянами на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Исключение составляет случай, если торговый объект, размещенный на таком остановочном пункте, является единственным в населенном пункте местом продажи подобных товаров. Как объяснили РИА Новости в табачной сети OnSmoke, для предпринимателей это означает необходимость заранее проверить, имеет ли их торговая точка статус объекта, размещенного на остановочном пункте. "После вступления закона в силу продажа в нарушение новых требований может повлечь административную ответственность", - сказали там, напомнив, что для юридических лиц штраф по соответствующей статье составляет от 90 до 120 тысяч рублей.
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40
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бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
01:08 01.09.2026
 
В России запретили продавать сигареты на остановках

В России с 1 сентября запретили продавать сигареты на остановках общественного транспорта

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России с 1 сентября вступил в силу закон, запрещающий продавать сигареты, вейпы и другую табачную и никотинсодержащую продукцию на остановках общественного транспорта.
Согласно документу, запрещается розничная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, устройствами для их потребления и кальянами на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
Исключение составляет случай, если торговый объект, размещенный на таком остановочном пункте, является единственным в населенном пункте местом продажи подобных товаров.
Как объяснили РИА Новости в табачной сети OnSmoke, для предпринимателей это означает необходимость заранее проверить, имеет ли их торговая точка статус объекта, размещенного на остановочном пункте.
"После вступления закона в силу продажа в нарушение новых требований может повлечь административную ответственность", - сказали там, напомнив, что для юридических лиц штраф по соответствующей статье составляет от 90 до 120 тысяч рублей.
 
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