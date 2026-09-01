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В России смягчают требования к состоянию здоровья операторов беспилотников
В России смягчают требования к состоянию здоровья операторов беспилотников - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России смягчают требования к состоянию здоровья операторов беспилотников
Требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников с 1 сентября смягчаются в России, это позволит упростить процесс получения допуска к... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T01:26+0300
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2026-09-01T01:26+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников с 1 сентября смягчаются в России, это позволит упростить процесс получения допуска к работе, следует из приказа министерства транспорта.
Новые правила исключают ряд обязательных медицинских обследований, упрощают процедуру получения допуска к работе, а также увеличивают срок действия медицинского заключения третьего класса до 60 месяцев. Кроме того, операторы в ряде случаев будут освобождены от кардиологического обследования и обследования дыхательной системы и зрения.
Изменения являются частью масштабной программы развития беспилотной авиации России, отмечали в Минтрансе. Они позволят создать благоприятные условия для трудоустройства ветеранов СВО, которые уже имеют опыт управления беспилотными системами.
Ранее о подготовке изменений министр транспорта Андрей Никитин докладывал президенту России Владимиру Путину. По словам министра, важнейшей задачей является создание условий для быстрого и успешного возвращения ветеранов к мирной жизни, а также предоставление возможности для их переподготовки и продолжения профессионального пути.
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бизнес, россия, общество , владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
В России смягчают требования к состоянию здоровья операторов беспилотников
Минтранс: требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников смягчаются
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников с 1 сентября смягчаются в России, это позволит упростить процесс получения допуска к работе, следует из приказа министерства транспорта.
Новые правила исключают ряд обязательных медицинских обследований, упрощают процедуру получения допуска к работе, а также увеличивают срок действия медицинского заключения третьего класса до 60 месяцев. Кроме того, операторы в ряде случаев будут освобождены от кардиологического обследования и обследования дыхательной системы и зрения.
Изменения являются частью масштабной программы развития беспилотной авиации России, отмечали в Минтрансе. Они позволят создать благоприятные условия для трудоустройства ветеранов СВО, которые уже имеют опыт управления беспилотными системами.
Ранее о подготовке изменений министр транспорта Андрей Никитин докладывал президенту России Владимиру Путину. По словам министра, важнейшей задачей является создание условий для быстрого и успешного возвращения ветеранов к мирной жизни, а также предоставление возможности для их переподготовки и продолжения профессионального пути.