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В России смягчают требования к состоянию здоровья операторов беспилотников

В России смягчают требования к состоянию здоровья операторов беспилотников - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России смягчают требования к состоянию здоровья операторов беспилотников

Требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников с 1 сентября смягчаются в России, это позволит упростить процесс получения допуска к... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T01:26+0300

2026-09-01T01:26+0300

2026-09-01T01:26+0300

бизнес

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общество

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Требования к состоянию здоровья операторов гражданских беспилотников с 1 сентября смягчаются в России, это позволит упростить процесс получения допуска к работе, следует из приказа министерства транспорта. Новые правила исключают ряд обязательных медицинских обследований, упрощают процедуру получения допуска к работе, а также увеличивают срок действия медицинского заключения третьего класса до 60 месяцев. Кроме того, операторы в ряде случаев будут освобождены от кардиологического обследования и обследования дыхательной системы и зрения. Изменения являются частью масштабной программы развития беспилотной авиации России, отмечали в Минтрансе. Они позволят создать благоприятные условия для трудоустройства ветеранов СВО, которые уже имеют опыт управления беспилотными системами. Ранее о подготовке изменений министр транспорта Андрей Никитин докладывал президенту России Владимиру Путину. По словам министра, важнейшей задачей является создание условий для быстрого и успешного возвращения ветеранов к мирной жизни, а также предоставление возможности для их переподготовки и продолжения профессионального пути.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , владимир путин