Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/rossija-872848751.html
В России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов
В России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов
Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области с 1 сентября присоединились к эксперименту по легализации гостевых домов, рассказал РИА Новости... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T01:38+0300
2026-09-01T01:38+0300
бизнес
россия
общество
адыгея
бурятия
нижегородская область
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872848751.jpg?1788215937
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области с 1 сентября присоединились к эксперименту по легализации гостевых домов, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. Эксперимент стартовал в России с 1 сентября 2025 года в 17 регионах и на федеральной территории "Сириус". Он продлится до 31 декабря 2027 года. "С 1 сентября к эксперименту по легализации гостевых домов присоединяются Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области", - сказал Мохов, добавив, что регионы сами выразили желание присоединиться к эксперименту. Эксперт пояснил, что в рамках эксперимента государство пытается урегулировать распространенную ситуацию, когда в жилом доме за плату размещают туристов на короткий срок. "Такие объекты нередко рекламируются на агрегаторах, принимают бронирования и конкурируют с гостиницами, но могут находиться вне системы классификации средств размещения", - пояснил Мохов. Чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. А с 1 января заработал запрет на работу и рекламу на сервисах онлайн-бронирования тех гостевых домов, которые не вошли в реестр.
адыгея
бурятия
нижегородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , адыгея, бурятия, нижегородская область, российский союз туриндустрии
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Адыгея, Бурятия, Нижегородская область, Российский союз туриндустрии
01:38 01.09.2026
 
В России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов

РСТ: Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области присоединились к эксперименту

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области с 1 сентября присоединились к эксперименту по легализации гостевых домов, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
Эксперимент стартовал в России с 1 сентября 2025 года в 17 регионах и на федеральной территории "Сириус". Он продлится до 31 декабря 2027 года.
"С 1 сентября к эксперименту по легализации гостевых домов присоединяются Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области", - сказал Мохов, добавив, что регионы сами выразили желание присоединиться к эксперименту.
Эксперт пояснил, что в рамках эксперимента государство пытается урегулировать распространенную ситуацию, когда в жилом доме за плату размещают туристов на короткий срок.
"Такие объекты нередко рекламируются на агрегаторах, принимают бронирования и конкурируют с гостиницами, но могут находиться вне системы классификации средств размещения", - пояснил Мохов.
Чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. А с 1 января заработал запрет на работу и рекламу на сервисах онлайн-бронирования тех гостевых домов, которые не вошли в реестр.
 
БизнесРОССИЯОбществоАдыгеяБурятияНижегородская областьРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала