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В России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов
В России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов
Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области с 1 сентября присоединились к эксперименту по легализации гостевых домов, рассказал РИА Новости... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T01:38+0300
2026-09-01T01:38+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области с 1 сентября присоединились к эксперименту по легализации гостевых домов, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
Эксперимент стартовал в России с 1 сентября 2025 года в 17 регионах и на федеральной территории "Сириус". Он продлится до 31 декабря 2027 года.
"С 1 сентября к эксперименту по легализации гостевых домов присоединяются Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области", - сказал Мохов, добавив, что регионы сами выразили желание присоединиться к эксперименту.
Эксперт пояснил, что в рамках эксперимента государство пытается урегулировать распространенную ситуацию, когда в жилом доме за плату размещают туристов на короткий срок.
"Такие объекты нередко рекламируются на агрегаторах, принимают бронирования и конкурируют с гостиницами, но могут находиться вне системы классификации средств размещения", - пояснил Мохов.
Чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. А с 1 января заработал запрет на работу и рекламу на сервисах онлайн-бронирования тех гостевых домов, которые не вошли в реестр.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , Адыгея, Бурятия, Нижегородская область, Российский союз туриндустрии
В России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов
РСТ: Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области присоединились к эксперименту
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области с 1 сентября присоединились к эксперименту по легализации гостевых домов, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
Эксперимент стартовал в России с 1 сентября 2025 года в 17 регионах и на федеральной территории "Сириус". Он продлится до 31 декабря 2027 года.
"С 1 сентября к эксперименту по легализации гостевых домов присоединяются Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области", - сказал Мохов, добавив, что регионы сами выразили желание присоединиться к эксперименту.
Эксперт пояснил, что в рамках эксперимента государство пытается урегулировать распространенную ситуацию, когда в жилом доме за плату размещают туристов на короткий срок.
"Такие объекты нередко рекламируются на агрегаторах, принимают бронирования и конкурируют с гостиницами, но могут находиться вне системы классификации средств размещения", - пояснил Мохов.
Чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. А с 1 января заработал запрет на работу и рекламу на сервисах онлайн-бронирования тех гостевых домов, которые не вошли в реестр.