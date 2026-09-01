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В России ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В России ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах
В России ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах
В России с 1 сентября ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах .ru, .рф и .su с помощью единой системы идентификации и аутентификации... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T02:21+0300
2026-09-01T02:21+0300
технологии
общество
россия
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России с 1 сентября ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах .ru, .рф и .su с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), следует из федерального закона. Такая мера поможет сократить количество анонимных сайтов, которыми пользуются мошенники, указал РИА Новости эксперт. Регистрация доменных имен осуществляется в соответствии с правилами регистрации доменных имен только после прохождения лицом, на которое регистрируется доменное имя, идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации, говорится в законе. Из документа следует, что правительство России утверждает правила регистрации доменных имен, включающие в себя в том числе требования к ним при их регистрации, сроки осуществления их регистрации и их использования, основания, порядок и сроки принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации. Как пояснил РИА Новости IT-эксперт Эльдар Муртазин, нововведения направлены на создание прозрачной системы доменного рынка, а также для контроля за ним. Закон поможет сократить количество анонимных сайтов, которыми пользуются мошенники. "Если на сайте что-то происходит нехорошее, то к администратору, который через "Госуслуги" идентифицирован, будут вопросы", - прокомментировал он.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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технологии, общество , россия
Технологии, Общество , РОССИЯ
02:21 01.09.2026
 
В России ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах

В России ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах с помощью ЕСИА

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России с 1 сентября ввели обязательную идентификацию администраторов в доменных зонах .ru, .рф и .su с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), следует из федерального закона. Такая мера поможет сократить количество анонимных сайтов, которыми пользуются мошенники, указал РИА Новости эксперт.
Регистрация доменных имен осуществляется в соответствии с правилами регистрации доменных имен только после прохождения лицом, на которое регистрируется доменное имя, идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации, говорится в законе.
Из документа следует, что правительство России утверждает правила регистрации доменных имен, включающие в себя в том числе требования к ним при их регистрации, сроки осуществления их регистрации и их использования, основания, порядок и сроки принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации.
Как пояснил РИА Новости IT-эксперт Эльдар Муртазин, нововведения направлены на создание прозрачной системы доменного рынка, а также для контроля за ним. Закон поможет сократить количество анонимных сайтов, которыми пользуются мошенники.
"Если на сайте что-то происходит нехорошее, то к администратору, который через "Госуслуги" идентифицирован, будут вопросы", - прокомментировал он.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯ
 
 
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