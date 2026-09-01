Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России серьезно меняются стандарты качества красной икры - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/rossija-872849289.html
В России серьезно меняются стандарты качества красной икры
В России серьезно меняются стандарты качества красной икры - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России серьезно меняются стандарты качества красной икры
Стандарты качества при производстве красной икры в России серьезно меняются, обновленные ГОСТы вступят в силу с июня 2027 года, рассказал РИА Новости на полях... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T02:39+0300
2026-09-01T02:39+0300
бизнес
россия
промышленность
владивосток
росстандарт
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872849289.jpg?1788219557
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Стандарты качества при производстве красной икры в России серьезно меняются, обновленные ГОСТы вступят в силу с июня 2027 года, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Важно отметить, что серьезно меняются стандарты качества при производстве икры. Росстандарт обновил ГОСТы на лососевую икру баночную и в транспортной упаковке. Новые ГОСТы начнут действовать с 1 июня 2027 года", - сказал он. Зверев уточнил, что ключевое изменение стандарта для баночной икры связано со снижением норм содержания соли. Раньше для икры первого сорта норматив был установлен на уровне от 4% до 6% для икры первого сорта и от 4% до 7% для икры второго сорта. Теперь минимальный порог – 3%. Как ранее поясняли РИА Новости в Росстандарте, обновление стандартов направлено на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля, снижение рисков фальсификации при производстве и обороте икры. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, владивосток, росстандарт, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, Росстандарт, ВЭФ
02:39 01.09.2026
 
В России серьезно меняются стандарты качества красной икры

ВАРПЭ: стандарты качества при производстве красной икры вступят в силу с июня 2027 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Стандарты качества при производстве красной икры в России серьезно меняются, обновленные ГОСТы вступят в силу с июня 2027 года, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Важно отметить, что серьезно меняются стандарты качества при производстве икры. Росстандарт обновил ГОСТы на лососевую икру баночную и в транспортной упаковке. Новые ГОСТы начнут действовать с 1 июня 2027 года", - сказал он.
Зверев уточнил, что ключевое изменение стандарта для баночной икры связано со снижением норм содержания соли. Раньше для икры первого сорта норматив был установлен на уровне от 4% до 6% для икры первого сорта и от 4% до 7% для икры второго сорта. Теперь минимальный порог – 3%.
Как ранее поясняли РИА Новости в Росстандарте, обновление стандартов направлено на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля, снижение рисков фальсификации при производстве и обороте икры.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьВладивостокРосстандартВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала