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В России серьезно меняются стандарты качества красной икры

В России серьезно меняются стандарты качества красной икры - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России серьезно меняются стандарты качества красной икры

Стандарты качества при производстве красной икры в России серьезно меняются, обновленные ГОСТы вступят в силу с июня 2027 года, рассказал РИА Новости на полях... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T02:39+0300

2026-09-01T02:39+0300

2026-09-01T02:39+0300

бизнес

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Стандарты качества при производстве красной икры в России серьезно меняются, обновленные ГОСТы вступят в силу с июня 2027 года, рассказал РИА Новости на полях Восточного экономического форума президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Важно отметить, что серьезно меняются стандарты качества при производстве икры. Росстандарт обновил ГОСТы на лососевую икру баночную и в транспортной упаковке. Новые ГОСТы начнут действовать с 1 июня 2027 года", - сказал он. Зверев уточнил, что ключевое изменение стандарта для баночной икры связано со снижением норм содержания соли. Раньше для икры первого сорта норматив был установлен на уровне от 4% до 6% для икры первого сорта и от 4% до 7% для икры второго сорта. Теперь минимальный порог – 3%. Как ранее поясняли РИА Новости в Росстандарте, обновление стандартов направлено на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля, снижение рисков фальсификации при производстве и обороте икры. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, промышленность, владивосток, росстандарт, вэф