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В России снизился нелегальный оборот товаров в отраслях с маркировкой

В России снизился нелегальный оборот товаров в отраслях с маркировкой - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России снизился нелегальный оборот товаров в отраслях с маркировкой

Нелегальный оборот товаров в отраслях, в которых внедрена обязательная маркировка, в России снизился в 3 раза за последние пять лет, до 9%, сообщил заместитель... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:15+0300

2026-09-01T09:15+0300

2026-09-01T10:09+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Нелегальный оборот товаров в отраслях, в которых внедрена обязательная маркировка, в России снизился в 3 раза за последние пять лет, до 9%, сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов. "Мы сейчас видим обеление во всех отраслях, где есть маркировка, за последние 5 лет в 3 раза - до 9% снизился нелегальный оборот в стране", - сказал он в рамках Восточного экономического форума. Юсупов отметил при этом, что уход нелегальных компаний освобождает ниши для добросовестного бизнеса. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, бизнес, владивосток, вэф