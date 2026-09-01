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В России снизился нелегальный оборот товаров в отраслях с маркировкой - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В России снизился нелегальный оборот товаров в отраслях с маркировкой
В России снизился нелегальный оборот товаров в отраслях с маркировкой - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России снизился нелегальный оборот товаров в отраслях с маркировкой
Нелегальный оборот товаров в отраслях, в которых внедрена обязательная маркировка, в России снизился в 3 раза за последние пять лет, до 9%, сообщил заместитель... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:15+0300
2026-09-01T10:09+0300
россия
бизнес
владивосток
вэф
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Нелегальный оборот товаров в отраслях, в которых внедрена обязательная маркировка, в России снизился в 3 раза за последние пять лет, до 9%, сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов. "Мы сейчас видим обеление во всех отраслях, где есть маркировка, за последние 5 лет в 3 раза - до 9% снизился нелегальный оборот в стране", - сказал он в рамках Восточного экономического форума. Юсупов отметил при этом, что уход нелегальных компаний освобождает ниши для добросовестного бизнеса. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, бизнес, владивосток, вэф
РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, ВЭФ, ВЭФ-2026
09:15 01.09.2026 (обновлено: 10:09 01.09.2026)
 
В России снизился нелегальный оборот товаров в отраслях с маркировкой

ЦРПТ: нелегальный оборот товаров в отраслях с маркировкой снизился в 3 раза за пять лет

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Нелегальный оборот товаров в отраслях, в которых внедрена обязательная маркировка, в России снизился в 3 раза за последние пять лет, до 9%, сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов.
"Мы сейчас видим обеление во всех отраслях, где есть маркировка, за последние 5 лет в 3 раза - до 9% снизился нелегальный оборот в стране", - сказал он в рамках Восточного экономического форума.
Юсупов отметил при этом, что уход нелегальных компаний освобождает ниши для добросовестного бизнеса.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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