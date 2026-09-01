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В России к 2035 году планируют выпустить 68 тысяч беспилотников

В России к 2035 году планируют выпустить 68 тысяч беспилотников - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России к 2035 году планируют выпустить 68 тысяч беспилотников

Объем производства беспилотных автомобилей, оснащенных системой высокого уровня автономности, в России к 2035 году планируется довести минимум до 68 тысяч... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:27+0300

2026-09-01T17:27+0300

2026-09-01T17:27+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Объем производства беспилотных автомобилей, оснащенных системой высокого уровня автономности, в России к 2035 году планируется довести минимум до 68 тысяч единиц, следует из базового сценария обновленной стратегии развития автопрома до 2035 года. Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. В рамках этой стратегии разработано 2 сценария развития отрасли - целевой и базовый. В базовом предполагается развитие отрасли при сохранении нынешних экономических условий и уровня господдержки. В соответствии с базовым сценарием реализации стратегии, в 2035 году в России объем производства беспилотных автомобилей с системой автономности не ниже четвертого уровня - из пяти возможных - составит 67,9 тысячи единиц. В целом же начать планируют в 2029 году с 500 единиц, а уже в 2030 году - увеличить объем выпуска в 11 раз, до 5,5 тысячи штук. Согласно целевому сценарию, серийное производство таких беспилотников планируется начать с 500 единиц в 2029 году, а к 2035 году объем производства, как ожидается, составит уже 146 тысяч автомобилей. Классификация так называемых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) по степени участия водителя в управлении транспортным средством предусматривает шесть уровней - от нулевого (автоматизация управления движением отсутствует) до пятого уровня (полная автоматизация управления движением).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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