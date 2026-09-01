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В России введут учет домашних птиц для защиты от птичьего гриппа - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В России введут учет домашних птиц для защиты от птичьего гриппа
В России введут учет домашних птиц для защиты от птичьего гриппа - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России введут учет домашних птиц для защиты от птичьего гриппа
Учет домашних птиц для хозяйств с более чем десятью птицами вводится в России с 1 сентября для защиты от эпидемий птичьего гриппа и контроля безопасности... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:51+0300
2026-09-01T18:51+0300
общество
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Учет домашних птиц для хозяйств с более чем десятью птицами вводится в России с 1 сентября для защиты от эпидемий птичьего гриппа и контроля безопасности продуктов, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. С 1 сентября в России вступили требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. До этого поэтапно уже зарегистрировали крупный рогатый скот, лошадей и свиней, с 1 сентября 2025 года - кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь домашней птицы - кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов. "Учет домашней птицы в России вводится для защиты от эпидемий, в первую очередь птичьего гриппа, и контроля безопасности продуктов. С 1 сентября 2026 года учет обязателен для хозяйств более чем с 10 птицами. Для мелких подворий до 10 голов есть отсрочка до 1 сентября 2029 года", - сказал Сафонов. Он уточнил, что птиц теперь будут регистрировать группами, а не поштучно. На птичник будут устанавливать одну табличку с регистрационным номером. Оформить учет можно будет через государственные ветеринарные станции, данные внесут в систему "Хорриот". По словам эксперта, данные о месте, где выращивается домашняя птица, позволяет ветеринарным службам быстрее устанавливать очаги заражения и определять районы, потенциально опасные для содержания птицы. "Такой оперативный контроль предотвращает расселение заболеваний животных и людей не только в районе эпидемии, но и в других районах", - заключил специалист.
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общество
Общество
18:51 01.09.2026
 
В России введут учет домашних птиц для защиты от птичьего гриппа

В России с 1 сентября введут учет домашних птиц для защиты от птичьего гриппа

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Учет домашних птиц для хозяйств с более чем десятью птицами вводится в России с 1 сентября для защиты от эпидемий птичьего гриппа и контроля безопасности продуктов, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
С 1 сентября в России вступили требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. До этого поэтапно уже зарегистрировали крупный рогатый скот, лошадей и свиней, с 1 сентября 2025 года - кроликов, пчел, пушных зверей. Теперь настала очередь домашней птицы - кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов.
"Учет домашней птицы в России вводится для защиты от эпидемий, в первую очередь птичьего гриппа, и контроля безопасности продуктов. С 1 сентября 2026 года учет обязателен для хозяйств более чем с 10 птицами. Для мелких подворий до 10 голов есть отсрочка до 1 сентября 2029 года", - сказал Сафонов.
Он уточнил, что птиц теперь будут регистрировать группами, а не поштучно. На птичник будут устанавливать одну табличку с регистрационным номером. Оформить учет можно будет через государственные ветеринарные станции, данные внесут в систему "Хорриот".
По словам эксперта, данные о месте, где выращивается домашняя птица, позволяет ветеринарным службам быстрее устанавливать очаги заражения и определять районы, потенциально опасные для содержания птицы.
"Такой оперативный контроль предотвращает расселение заболеваний животных и людей не только в районе эпидемии, но и в других районах", - заключил специалист.
 
Общество
 
 
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