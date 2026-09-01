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Россияне смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх
Россияне смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх - 01.09.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх
Россияне с 1 сентября смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх, такое заявление можно будет подать через "Госуслуги" или МФЦ, рассказали РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:22+0300
2026-09-01T00:22+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх, такое заявление можно будет подать через "Госуслуги" или МФЦ, рассказали РИА Новости в Минфине. "С 1 сентября 2026 года в России официально заработает механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх", - говорится в сообщении. Заявление на самозапрет подается через "Госуслуги" или лично в МФЦ не менее чем на 12 месяцев, отметили в Минфине. "После включения информации о гражданине в соответствующий перечень запрещается прием от такого гражданина ставок и интерактивных ставок, а также посещение им игорных заведений", - говорится в сообщении. Снять самоограничение возможно, отметили в министерстве. Сделать это можно, если истек срок, указанный в заявлении, или подав заявление на исключение из перечня. Оно должно быть подано не ранее чем через 12 месяцев после включения в перечень, рассказали в Минфине. Согласно закону, самозапрет на участие в азартных играх распространяется на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Минфин России ранее подготовил приказ, которым утверждается порядок ведения перечня физлиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. Этот перечень с 1 сентября будет вести публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр".
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192
40
192
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бизнес, россия, минфин, минфин рф
Бизнес, РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ
00:22 01.09.2026
 
Россияне смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх

Минфин: с 1 сентября россияне смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх, такое заявление можно будет подать через "Госуслуги" или МФЦ, рассказали РИА Новости в Минфине.
"С 1 сентября 2026 года в России официально заработает механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх", - говорится в сообщении.
Заявление на самозапрет подается через "Госуслуги" или лично в МФЦ не менее чем на 12 месяцев, отметили в Минфине.
"После включения информации о гражданине в соответствующий перечень запрещается прием от такого гражданина ставок и интерактивных ставок, а также посещение им игорных заведений", - говорится в сообщении.
Снять самоограничение возможно, отметили в министерстве. Сделать это можно, если истек срок, указанный в заявлении, или подав заявление на исключение из перечня. Оно должно быть подано не ранее чем через 12 месяцев после включения в перечень, рассказали в Минфине.
Согласно закону, самозапрет на участие в азартных играх распространяется на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов.
Минфин России ранее подготовил приказ, которым утверждается порядок ведения перечня физлиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. Этот перечень с 1 сентября будет вести публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр".
 
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