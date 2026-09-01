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Россияне смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх

Россияне смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх - 01.09.2026, ПРАЙМ

Россияне смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх

Россияне с 1 сентября смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх, такое заявление можно будет подать через "Госуслуги" или МФЦ, рассказали РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:22+0300

2026-09-01T00:22+0300

2026-09-01T00:22+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх, такое заявление можно будет подать через "Госуслуги" или МФЦ, рассказали РИА Новости в Минфине. "С 1 сентября 2026 года в России официально заработает механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх", - говорится в сообщении. Заявление на самозапрет подается через "Госуслуги" или лично в МФЦ не менее чем на 12 месяцев, отметили в Минфине. "После включения информации о гражданине в соответствующий перечень запрещается прием от такого гражданина ставок и интерактивных ставок, а также посещение им игорных заведений", - говорится в сообщении. Снять самоограничение возможно, отметили в министерстве. Сделать это можно, если истек срок, указанный в заявлении, или подав заявление на исключение из перечня. Оно должно быть подано не ранее чем через 12 месяцев после включения в перечень, рассказали в Минфине. Согласно закону, самозапрет на участие в азартных играх распространяется на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Минфин России ранее подготовил приказ, которым утверждается порядок ведения перечня физлиц, установивших самозапрет на участие в азартных играх. Этот перечень с 1 сентября будет вести публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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