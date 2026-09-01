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Россияне смогут получить налоговый вычет по договорам страхования жизни

Россияне смогут получить налоговый вычет по договорам страхования жизни - 01.09.2026, ПРАЙМ

Россияне смогут получить налоговый вычет по договорам страхования жизни

Россияне с 1 сентября могут получить налоговый вычет по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, это позволит... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:25+0300

2026-09-01T00:25+0300

2026-09-01T00:25+0300

финансы

россия

минфин

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября могут получить налоговый вычет по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года, это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по таким договорам, соответствующий закон вступил в силу. Налоговым кодексом предусмотрен вычет на долгосрочные сбережения граждан, куда входят инвестиции на ИИС и взносы по программе долгосрочных сбережений (ПДС). А теперь сюда включены и страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни. Общий лимит вычета по всем видам сбережений составляет не более 400 тысяч рублей в год. А для родителей, делающих взносы в пользу своих детей до 18 лет (до 24 лет при обучении по очной форме), лимит повышен до 500 тысяч рублей. Размер вычета для каждого налогоплательщика зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются его доходы, уточняли ранее РИА Новости в Минфине России. Для получения налогового вычета необходимо соблюсти несколько условий. Так, договор со страховой компанией должен быть заключен с 1 января 2025 года на срок не менее десяти лет с даты заключения до даты первой выплаты. Кроме того, договор должен быть оформлен на себя или близких родственников. А в течение срока действия такого договора налогоплательщик должен быть выгодоприобретателем не более чем по трем договорам добровольного страхования жизни одновременно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, минфин