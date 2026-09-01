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Россияне смогут сохранять номер телефона при переезде в другой регион - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне смогут сохранять номер телефона при переезде в другой регион
Россияне смогут сохранять номер телефона при переезде в другой регион - 01.09.2026, ПРАЙМ
Россияне смогут сохранять номер телефона при переезде в другой регион
Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T04:28+0300
2026-09-01T04:28+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Так, согласно соответствующему постановлению правительства, абоненты смогут направить заявление о намерении перенести свой номер через официальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров. В обращении должны быть указаны переносимый абонентский номер и выбранный оператор. Оператор базы данных в течение 30 минут определяет возможность перенесения номера. Если это невозможно, то заявителю сообщат об этом с указанием причины. В случае если перенесение абонентского номера возможно, оператор базы данных в течение пяти минут после определения возможности абонентского номера уведомляет абонента о необходимости заключить новый договор об оказании услуг. Одновременно с этим оператор базы данных направляет оператору-реципиенту поданное абонентом обращение о намерении перенести абонентский номер.
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192
40
192
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40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
04:28 01.09.2026
 
Россияне смогут сохранять номер телефона при переезде в другой регион

Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер телефона при переезде в другой регион

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план.
Так, согласно соответствующему постановлению правительства, абоненты смогут направить заявление о намерении перенести свой номер через официальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров. В обращении должны быть указаны переносимый абонентский номер и выбранный оператор.
Оператор базы данных в течение 30 минут определяет возможность перенесения номера. Если это невозможно, то заявителю сообщат об этом с указанием причины.
В случае если перенесение абонентского номера возможно, оператор базы данных в течение пяти минут после определения возможности абонентского номера уведомляет абонента о необходимости заключить новый договор об оказании услуг.
Одновременно с этим оператор базы данных направляет оператору-реципиенту поданное абонентом обращение о намерении перенести абонентский номер.
 
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