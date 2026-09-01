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Около 2% россиян работают из дома - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Около 2% россиян работают из дома
Около 2% россиян работают из дома - 01.09.2026, ПРАЙМ
Около 2% россиян работают из дома
Около 2% россиян работают из дома, среди женщин в декрете эта доля достигает 21%, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока со ссылкой на заместителя главы... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:13+0300
2026-09-01T11:37+0300
россия
общество
владивосток
дальний восток
росстат
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Около 2% россиян работают из дома, среди женщин в декрете эта доля достигает 21%, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока со ссылкой на заместителя главы Росстата Сергея Окладникова. В первый день работы Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась сессия "В ритме прибоя: баланс работы и покоя". Участники встречи обсудили данные Росстата, посвященные распределению времени между работой и личной жизнью. "В среднем по России около 2% населения работают из дома, при этом среди женщин, находящихся в декретном отпуске, доля достигает 21%", - говорится в сообщении Корпорации. Как отметил Окладников, эти данные статистики могут использоваться при разработке демографических мер и создании условий для совмещения родительства с профессиональной деятельностью. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, общество , владивосток, дальний восток, росстат, вэф
РОССИЯ, Общество , Владивосток, Дальний Восток, Росстат, ВЭФ
11:13 01.09.2026 (обновлено: 11:37 01.09.2026)
 
Около 2% россиян работают из дома

Росстат: около 2% россиян работают из дома, среди женщин в декрете – 21%

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Около 2% россиян работают из дома, среди женщин в декрете эта доля достигает 21%, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока со ссылкой на заместителя главы Росстата Сергея Окладникова.
В первый день работы Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась сессия "В ритме прибоя: баланс работы и покоя". Участники встречи обсудили данные Росстата, посвященные распределению времени между работой и личной жизнью.
"В среднем по России около 2% населения работают из дома, при этом среди женщин, находящихся в декретном отпуске, доля достигает 21%", - говорится в сообщении Корпорации.
Как отметил Окладников, эти данные статистики могут использоваться при разработке демографических мер и создании условий для совмещения родительства с профессиональной деятельностью.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯОбществоВладивостокДальний ВостокРосстатВЭФ
 
 
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