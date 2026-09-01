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Россияне в среднем проводят в дороге на работу 1 час 14 минут - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне в среднем проводят в дороге на работу 1 час 14 минут
Россияне в среднем проводят в дороге на работу 1 час 14 минут - 01.09.2026, ПРАЙМ
Россияне в среднем проводят в дороге на работу 1 час 14 минут
Россияне в среднем проводят в дороге на работу 1 час 14 минут, что складывается по итогам года в 19 дней, следует из данных Росстата, которые были презентованы... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:55+0300
2026-09-01T11:55+0300
россия
владивосток
санкт-петербург
росстат
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне в среднем проводят в дороге на работу 1 час 14 минут, что складывается по итогам года в 19 дней, следует из данных Росстата, которые были презентованы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В первый день работы ВЭФ во Владивостоке состоялась сессия "В ритме прибоя: баланс работы и покоя". Участники встречи обсудили данные Росстата, которые представил заместитель главы ведомства Сергей Окладников. Статистика посвящена распределению времени между работой и личной жизнью россиян. Так, согласно данным Росстата, в среднем у россиян дорога на работу занимает 1 час 14 минут. Если пересчитать эти значения в годовом выражении, получается порядка 19 дней. Женщины тратят на дорогу на работу 1 час 16 минут, мужчины - 1 час 27 минут. Меньше всего времени на дорогу тратят жители Чеченской республики - 40 минут, а больше всего - в Санкт-Петербурге (1 час 58 минут). Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
192
40
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5
4.7
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40
россия, владивосток, санкт-петербург, росстат, вэф
РОССИЯ, Владивосток, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росстат, ВЭФ
11:55 01.09.2026
 
Россияне в среднем проводят в дороге на работу 1 час 14 минут

Росстат: россияне в среднем проводят в дороге на работу 1 час 14 минут

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне в среднем проводят в дороге на работу 1 час 14 минут, что складывается по итогам года в 19 дней, следует из данных Росстата, которые были презентованы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
В первый день работы ВЭФ во Владивостоке состоялась сессия "В ритме прибоя: баланс работы и покоя". Участники встречи обсудили данные Росстата, которые представил заместитель главы ведомства Сергей Окладников. Статистика посвящена распределению времени между работой и личной жизнью россиян.
Так, согласно данным Росстата, в среднем у россиян дорога на работу занимает 1 час 14 минут. Если пересчитать эти значения в годовом выражении, получается порядка 19 дней.
Женщины тратят на дорогу на работу 1 час 16 минут, мужчины - 1 час 27 минут. Меньше всего времени на дорогу тратят жители Чеченской республики - 40 минут, а больше всего - в Санкт-Петербурге (1 час 58 минут).
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосстатВЭФ
 
 
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