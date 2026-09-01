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В России запустили оплату билетов на ряд поездов цифровыми рублями - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В России запустили оплату билетов на ряд поездов цифровыми рублями
В России запустили оплату билетов на ряд поездов цифровыми рублями - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России запустили оплату билетов на ряд поездов цифровыми рублями
Россияне с 1 сентября смогут оплатить билеты железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) цифровым рублем на официальном сайте перевозчика, сообщает | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:13+0300
2026-09-01T16:07+0300
бизнес
финансы
россия
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября смогут оплатить билеты железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) цифровым рублем на официальном сайте перевозчика, сообщает компания."С 1 сентября на сайте grandtrain.ru появился новый способ оплаты билетов и услуг – цифровым рублем. "Гранд Сервис Экспресс" вошел в число компаний, участвующих во внедрении новой формы расчетов. ... Для пассажира процесс покупки билета практически не изменился. Выберите поезд, место и данные пассажира, а на этапе оплаты нажмите "Универсальный QR". После этого можно выбрать способ расчета – СБП или цифровой рубль", - говорится в сообщении компании.Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках."Готовимся принимать цифровой рубль и непосредственно в поездах. Для этого совместно с банком-партнером обновляем платежное оборудование: уже более половины терминалов в поездах "Таврия" технически готовы к таким расчетам, остальные будут заменены в ближайшее время", - добавили в ГСЭ.Там отметили, что первую тестовую покупку билета цифровыми рублями на сайте компания успешно провела еще до запуска сервиса.Как сообщал РИА Новости ранее во вторник глава РЖД Олег Белозеров, компания также планирует запустить продажу железнодорожных билетов за цифровые рубли, но пока для этого необходимо дорегулировать механизм прохождения таких платежей."Гранд Сервис Экспресс" является единственным перевозчиком, чьи поезда курсируют между городами материковой части России и Крымом. Составы компании также ходят еще по ряду маршрутов - например, Санкт-Петербург - Москва - Анапа, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Казань и другие.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, финансы, россия, гранд сервис экспресс
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Гранд сервис экспресс
15:13 01.09.2026 (обновлено: 16:07 01.09.2026)
 
В России запустили оплату билетов на ряд поездов цифровыми рублями

Россияне с 1 сентября смогут оплатить билеты "Гранд Сервис Экспресса" цифровым рублем

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне с 1 сентября смогут оплатить билеты железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) цифровым рублем на официальном сайте перевозчика, сообщает компания.
"С 1 сентября на сайте grandtrain.ru появился новый способ оплаты билетов и услуг – цифровым рублем. "Гранд Сервис Экспресс" вошел в число компаний, участвующих во внедрении новой формы расчетов. ... Для пассажира процесс покупки билета практически не изменился. Выберите поезд, место и данные пассажира, а на этапе оплаты нажмите "Универсальный QR". После этого можно выбрать способ расчета – СБП или цифровой рубль", - говорится в сообщении компании.
Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
"Готовимся принимать цифровой рубль и непосредственно в поездах. Для этого совместно с банком-партнером обновляем платежное оборудование: уже более половины терминалов в поездах "Таврия" технически готовы к таким расчетам, остальные будут заменены в ближайшее время", - добавили в ГСЭ.
Там отметили, что первую тестовую покупку билета цифровыми рублями на сайте компания успешно провела еще до запуска сервиса.
Как сообщал РИА Новости ранее во вторник глава РЖД Олег Белозеров, компания также планирует запустить продажу железнодорожных билетов за цифровые рубли, но пока для этого необходимо дорегулировать механизм прохождения таких платежей.
"Гранд Сервис Экспресс" является единственным перевозчиком, чьи поезда курсируют между городами материковой части России и Крымом. Составы компании также ходят еще по ряду маршрутов - например, Санкт-Петербург - Москва - Анапа, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Казань и другие.
 
БизнесФинансыРОССИЯГранд сервис экспресс
 
 
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