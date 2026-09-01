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Почти 40% россиян пользуются доставкой готовой еды

Почти 40% россиян пользуются доставкой готовой еды - 01.09.2026, ПРАЙМ

Почти 40% россиян пользуются доставкой готовой еды

Сервисами доставки готовой еды пользуются почти 40% россиян, следует из данных Росстата, которые на Восточном экономическом форуме представил замглавы ведомства | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T12:10+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Сервисами доставки готовой еды пользуются почти 40% россиян, следует из данных Росстата, которые на Восточном экономическом форуме представил замглавы ведомства Сергей Окладников. Так, по данным Росстата, доставкой готовой еды в целом по России пользуются 39,3% россиян. Среди регионов Дальнего Востока чаще всего заказывают еду из кафе и ресторанов жители Республики Саха (Якутия) - 52,3% жителей, Хабаровского края - 50,6%, Приморского края - 39,6% и Чукотского автономного округа - 39,4%. Для сравнения: в Москве доставкой готовой еды пользуются 59,6% населения. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

хабаровский край

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бизнес, россия, дальний восток, хабаровский край, приморский край, росстат, вэф