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Почти 40% россиян пользуются доставкой готовой еды - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Почти 40% россиян пользуются доставкой готовой еды
Почти 40% россиян пользуются доставкой готовой еды - 01.09.2026, ПРАЙМ
Почти 40% россиян пользуются доставкой готовой еды
Сервисами доставки готовой еды пользуются почти 40% россиян, следует из данных Росстата, которые на Восточном экономическом форуме представил замглавы ведомства | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:10+0300
2026-09-01T12:10+0300
бизнес
россия
дальний восток
хабаровский край
приморский край
росстат
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Сервисами доставки готовой еды пользуются почти 40% россиян, следует из данных Росстата, которые на Восточном экономическом форуме представил замглавы ведомства Сергей Окладников. Так, по данным Росстата, доставкой готовой еды в целом по России пользуются 39,3% россиян. Среди регионов Дальнего Востока чаще всего заказывают еду из кафе и ресторанов жители Республики Саха (Якутия) - 52,3% жителей, Хабаровского края - 50,6%, Приморского края - 39,6% и Чукотского автономного округа - 39,4%. Для сравнения: в Москве доставкой готовой еды пользуются 59,6% населения. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Хабаровский край, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Росстат, ВЭФ
12:10 01.09.2026
 
Почти 40% россиян пользуются доставкой готовой еды

Замглавы Росстата Окладников: доставкой готовой еды пользуются почти 40% россиян

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Сервисами доставки готовой еды пользуются почти 40% россиян, следует из данных Росстата, которые на Восточном экономическом форуме представил замглавы ведомства Сергей Окладников.
Так, по данным Росстата, доставкой готовой еды в целом по России пользуются 39,3% россиян.
Среди регионов Дальнего Востока чаще всего заказывают еду из кафе и ресторанов жители Республики Саха (Якутия) - 52,3% жителей, Хабаровского края - 50,6%, Приморского края - 39,6% и Чукотского автономного округа - 39,4%.
Для сравнения: в Москве доставкой готовой еды пользуются 59,6% населения.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокХабаровский крайПРИМОРСКИЙ КРАЙРосстатВЭФ
 
 
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