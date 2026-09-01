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В России сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В России сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин
В России сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин
Сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин и почти 64% жителей столицы, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока со ссылкой на... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:08+0300
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бизнес
россия
дальний восток
владивосток
москва
росстат
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин и почти 64% жителей столицы, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока со ссылкой на заместителя главы Росстата Сергея Окладникова. В первый день работы Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась сессия "В ритме прибоя: баланс работы и покоя". Участники встречи обсудили данные Росстата, посвященные распределению времени между работой, дорогой, домашними делами, семьей, отдыхом и развитием. "В Москве доставкой продуктов пользуются почти 64% населения, в среднем по России – 26%. Участники (дискуссии - ред.) отметили, что доступность подобных услуг позволяет сокращать время на бытовые задачи и перераспределять его на семью, отдых и другие виды активности", - говорится в сообщении корпорации. Развитие сервисов доставки Окладников упомянул в качестве одного из резервов высвобождения времени для россиян. Также одним из факторов облегчения быта могут стать платные услуги по ведению домашнего хозяйства и уборке. "В частности, на Чукотке платными услугами по ведению домашнего хозяйства и уборке пользуются 6,6% населения – показатель сопоставим с Москвой. При этом в других регионах Дальнего Востока распространенность таких сервисов значительно ниже", - отметил Окладников. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
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5
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бизнес, россия, дальний восток, владивосток, москва, росстат, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, МОСКВА, Росстат, ВЭФ
11:08 01.09.2026
 
В России сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин

Росстат: доставка продуктов пользуется почти 64% жителей Москвы

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин и почти 64% жителей столицы, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока со ссылкой на заместителя главы Росстата Сергея Окладникова.
В первый день работы Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась сессия "В ритме прибоя: баланс работы и покоя". Участники встречи обсудили данные Росстата, посвященные распределению времени между работой, дорогой, домашними делами, семьей, отдыхом и развитием.
Москве доставкой продуктов пользуются почти 64% населения, в среднем по России – 26%. Участники (дискуссии - ред.) отметили, что доступность подобных услуг позволяет сокращать время на бытовые задачи и перераспределять его на семью, отдых и другие виды активности", - говорится в сообщении корпорации.
Развитие сервисов доставки Окладников упомянул в качестве одного из резервов высвобождения времени для россиян. Также одним из факторов облегчения быта могут стать платные услуги по ведению домашнего хозяйства и уборке.
"В частности, на Чукотке платными услугами по ведению домашнего хозяйства и уборке пользуются 6,6% населения – показатель сопоставим с Москвой. При этом в других регионах Дальнего Востока распространенность таких сервисов значительно ниже", - отметил Окладников.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокВладивостокМОСКВАРосстатВЭФ
 
 
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