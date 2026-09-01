В России сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин
Росстат: доставка продуктов пользуется почти 64% жителей Москвы
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин и почти 64% жителей столицы, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока со ссылкой на заместителя главы Росстата Сергея Окладникова.
В первый день работы Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась сессия "В ритме прибоя: баланс работы и покоя". Участники встречи обсудили данные Росстата, посвященные распределению времени между работой, дорогой, домашними делами, семьей, отдыхом и развитием.
"В Москве доставкой продуктов пользуются почти 64% населения, в среднем по России – 26%. Участники (дискуссии - ред.) отметили, что доступность подобных услуг позволяет сокращать время на бытовые задачи и перераспределять его на семью, отдых и другие виды активности", - говорится в сообщении корпорации.
Развитие сервисов доставки Окладников упомянул в качестве одного из резервов высвобождения времени для россиян. Также одним из факторов облегчения быта могут стать платные услуги по ведению домашнего хозяйства и уборке.
"В частности, на Чукотке платными услугами по ведению домашнего хозяйства и уборке пользуются 6,6% населения – показатель сопоставим с Москвой. При этом в других регионах Дальнего Востока распространенность таких сервисов значительно ниже", - отметил Окладников.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.