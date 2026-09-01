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В России сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин

В России сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин

Сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин и почти 64% жителей столицы, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока со ссылкой на... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:08+0300

2026-09-01T11:08+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Сервисами доставки продуктов пользуется каждый четвертый россиянин и почти 64% жителей столицы, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока со ссылкой на заместителя главы Росстата Сергея Окладникова. В первый день работы Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась сессия "В ритме прибоя: баланс работы и покоя". Участники встречи обсудили данные Росстата, посвященные распределению времени между работой, дорогой, домашними делами, семьей, отдыхом и развитием. "В Москве доставкой продуктов пользуются почти 64% населения, в среднем по России – 26%. Участники (дискуссии - ред.) отметили, что доступность подобных услуг позволяет сокращать время на бытовые задачи и перераспределять его на семью, отдых и другие виды активности", - говорится в сообщении корпорации. Развитие сервисов доставки Окладников упомянул в качестве одного из резервов высвобождения времени для россиян. Также одним из факторов облегчения быта могут стать платные услуги по ведению домашнего хозяйства и уборке. "В частности, на Чукотке платными услугами по ведению домашнего хозяйства и уборке пользуются 6,6% населения – показатель сопоставим с Москвой. При этом в других регионах Дальнего Востока распространенность таких сервисов значительно ниже", - отметил Окладников. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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