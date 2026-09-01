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В "Ростехе" рассказали о ситуации с CarPrice

В "Ростехе" рассказали о ситуации с CarPrice - 01.09.2026, ПРАЙМ

В "Ростехе" рассказали о ситуации с CarPrice

Деятельность сервиса выкупа автомобилей с пробегом CarPrice была заблокирована его прежним гендиректором - гражданином недружественной страны, в ближайшее время | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T21:25+0300

2026-09-01T21:25+0300

2026-09-01T21:25+0300

бизнес

финансы

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ростех

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Деятельность сервиса выкупа автомобилей с пробегом CarPrice была заблокирована его прежним гендиректором - гражданином недружественной страны, в ближайшее время работа компании будет восстановлена в полном объеме, сообщили в "Ростехе", структуре которого принадлежит юрлицо CarPrice. ООО "Селаникар" (юрлицо сервиса CarPrice) на 100% принадлежит структуре "Ростеха" АО "НПП "Торий". Ранее во вторник СМИ сообщали об ограничении выплат сервисом в адрес физических и юридических лиц из-за изменения корпоративной структуры. "Деятельность сервиса CarPrice фактически заблокирована прежним генеральным директором - гражданином недружественной страны. После передачи компании под контроль государства он написал заявление на увольнение и отозвал электронные подписи и доверенности, от которых зависели бизнес-процессы компании", - объяснили в "Ростехе". В госкорпорации заявили, что взяли ситуацию под контроль - новый гендиректор компании назначен и остается дождаться соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. "Компания экономически устойчива - это главное... В ближайшее время деятельность компании будет восстановлена в полном объеме", - резюмировали в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, ростех