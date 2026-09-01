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В "Ростехе" рассказали о ситуации с CarPrice - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В "Ростехе" рассказали о ситуации с CarPrice
В "Ростехе" рассказали о ситуации с CarPrice - 01.09.2026, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали о ситуации с CarPrice
Деятельность сервиса выкупа автомобилей с пробегом CarPrice была заблокирована его прежним гендиректором - гражданином недружественной страны, в ближайшее время | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T21:25+0300
2026-09-01T21:25+0300
бизнес
финансы
россия
ростех
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Деятельность сервиса выкупа автомобилей с пробегом CarPrice была заблокирована его прежним гендиректором - гражданином недружественной страны, в ближайшее время работа компании будет восстановлена в полном объеме, сообщили в "Ростехе", структуре которого принадлежит юрлицо CarPrice. ООО "Селаникар" (юрлицо сервиса CarPrice) на 100% принадлежит структуре "Ростеха" АО "НПП "Торий". Ранее во вторник СМИ сообщали об ограничении выплат сервисом в адрес физических и юридических лиц из-за изменения корпоративной структуры. "Деятельность сервиса CarPrice фактически заблокирована прежним генеральным директором - гражданином недружественной страны. После передачи компании под контроль государства он написал заявление на увольнение и отозвал электронные подписи и доверенности, от которых зависели бизнес-процессы компании", - объяснили в "Ростехе". В госкорпорации заявили, что взяли ситуацию под контроль - новый гендиректор компании назначен и остается дождаться соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. "Компания экономически устойчива - это главное... В ближайшее время деятельность компании будет восстановлена в полном объеме", - резюмировали в пресс-службе.
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192
40
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4.7
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бизнес, финансы, россия, ростех
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Ростех
21:25 01.09.2026
 
В "Ростехе" рассказали о ситуации с CarPrice

"Ростех": деятельность CarPrice была заблокирована его прежним гендиректором

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Деятельность сервиса выкупа автомобилей с пробегом CarPrice была заблокирована его прежним гендиректором - гражданином недружественной страны, в ближайшее время работа компании будет восстановлена в полном объеме, сообщили в "Ростехе", структуре которого принадлежит юрлицо CarPrice.
ООО "Селаникар" (юрлицо сервиса CarPrice) на 100% принадлежит структуре "Ростеха" АО "НПП "Торий".
Ранее во вторник СМИ сообщали об ограничении выплат сервисом в адрес физических и юридических лиц из-за изменения корпоративной структуры.
"Деятельность сервиса CarPrice фактически заблокирована прежним генеральным директором - гражданином недружественной страны. После передачи компании под контроль государства он написал заявление на увольнение и отозвал электронные подписи и доверенности, от которых зависели бизнес-процессы компании", - объяснили в "Ростехе".
В госкорпорации заявили, что взяли ситуацию под контроль - новый гендиректор компании назначен и остается дождаться соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.
"Компания экономически устойчива - это главное... В ближайшее время деятельность компании будет восстановлена в полном объеме", - резюмировали в пресс-службе.
 
БизнесФинансыРОССИЯРостех
 
 
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