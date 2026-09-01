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С 1 сентября РСО обязаны утверждать инвестпрограммы

С 1 сентября РСО обязаны утверждать инвестпрограммы - 01.09.2026, ПРАЙМ

С 1 сентября РСО обязаны утверждать инвестпрограммы

Российские ресурсоснабжающие организации (РСО) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 1 сентября 2026 года обязаны утверждать инвестиционные... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:15+0300

2026-09-01T00:15+0300

2026-09-01T00:15+0300

россия

владимир путин

марат хуснуллин

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские ресурсоснабжающие организации (РСО) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 1 сентября 2026 года обязаны утверждать инвестиционные программы. Также расширен перечень мероприятий, включаемых в инвестпрограммы, и введено обязательное целевое использование амортизационных отчислений, учитываемых в тарифах. Они в обязательном порядке будут направляться на финансирование инвестпрограмм РСО. Для целевого использования таких отчислений в программах определят направления, на которые они могут расходоваться. Предусмотрена в том числе возможность направлять эти отчисления на возврат привлеченных внешних инвестиций, финансирование мероприятий по ликвидации аварий и стихийных бедствий, финансирование инвестпрограмм будущих периодов. Еще вводится механизм регуляторных соглашений в сфере теплоснабжения, а в сфере водоснабжения он будет донастроен. Это важно для привлечения частных инвестиций и предоставления возможности регионам и муниципалитетам оказывать меры бюджетной поддержки РСО. Заключение регуляторных соглашений добровольно. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2025 года. Он был подготовлен в рамках поручения главы государства правительству РФ об ускорении модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах и привлечении на эти цели 4,5 триллионов рублей до 2030 года. Согласно сопроводительным документам к закону, утвержденные инвестпрограммы имеют только 6% организаций в сфере теплоснабжения, 2,5% - в сфере водоснабжения и 4% - в сфере водоотведения. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказывал в интервью РИА Недвижимость, что решение о направлении части денег, которые зарабатывают поставщики ресурсов на модернизацию коммунальной инфраструктуры, стало возможным благодаря тому, что в стране повысилась собираемость платежей за ЖКХ почти до 100%. Он подчеркивал, что примерно 5% тарифа в каждом регионе должно "окрашенно" направляться на приведение в порядок инфраструктуры, потому что "она десятилетиями не обновлялась и имеет риски технологических аварий".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, марат хуснуллин