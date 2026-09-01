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Россиянам стали доступны цифровые рубли

Россиянам стали доступны цифровые рубли - 01.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам стали доступны цифровые рубли

Россиянам с сегодняшнего дня стали доступны цифровые рубли, они могут открывать кошельки в них, делать переводы и расплачиваться в магазинах. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:51+0300

2026-09-01T09:51+0300

2026-09-01T09:51+0300

россия

финансы

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россиянам с сегодняшнего дня стали доступны цифровые рубли, они могут открывать кошельки в них, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Это еще одно, дополнительное, средство для переводов и платежей, отмечала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль будет находиться в кошельке пользователя на платформе Банка России. Каждый россиянин сможет открыть только один такой кошелек, при этом доступ к нему можно будет получить через приложение любого крупнейшего банка, указывала Бакина. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках – это более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ, "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг: "Россия", "Санкт-Петербург", "Цифра банк", ТКБ, "Русский стандарт", "Ак Барс банк", "Яндекс банк", "Озон банк" и НКО "Мобильная карта". На главной странице в приложениях вышеуказанных банков должна быть кнопка с логотипом цифрового рубля ярко-красного цвета. На пополнение кошелька обычными безналичными рублями пока действует ежемесячный лимит в размере 300 тысяч рублей. Для оплаты покупки цифровыми рублями нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. О готовности запустить оплату таким способом сообщали крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon, ряд транспортных компаний, включая авиакомпании "Аэрофлот", S7, Red Wings и Smartavia, перевозчиков "Аэроэкспресс" и "Гранд Сервис Экспресс", а также супермаркеты "Магнит", "Лента" и "Дикси". При этом платить цифровым рублем можно будет не только в магазинах, но и в интернете, говорила РИА Новости Бакина. Все операции с цифровым рублем будут совершенно бесплатными, подчеркивали в Банке России. При этом для бизнеса комиссии будут минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами за аналогичные операции, отмечала директор департамента ЦБ. Использование цифрового рубля для россиян будет полностью добровольным, а все счета и операции с ним будут защищены банковской тайной.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы