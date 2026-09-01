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Рубль завершил первый день осени заметным снижением
Рубль завершил первый день осени заметным снижением - 01.09.2026, ПРАЙМ
Рубль завершил первый день осени заметным снижением
Рубль завершил первый день осени заметным снижением, растеряв весь свой вчерашний рост, следует из данных Московской биржи. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:34+0300
2026-09-01T19:34+0300
2026-09-01T19:36+0300
рынок
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рубль завершил первый день осени заметным снижением, растеряв весь свой вчерашний рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 17 копеек и составил 12,93 рубля. Вчера китайская валюта снизилась на 14 копеек. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дорожал на 5,06%, до 92,84 доллара за баррель. Юань подскочил на 1,33%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 12,79-12,97 рубля. "Рубль до середины торгов активно дешевел к юаню, который впервые с февраля 2025 г. приближался к отметке 12,97 рубля. Затем российская валюта заметно скорректировалась, но по-прежнему теряет более 1%. Таким образом, как мы вчера и предполагали, резкое укрепление рубля в начале недели быстро исчерпало себя, поскольку, вероятно, было вызвано локальным концентрированным заказом на продажу иностранной валюты или временной просадкой спроса на нее, что усугублялось недостаточностью ликвидности и фрагментированностью нашего валютного рынка", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В то же время в целом предложение инвалюты может быть ограниченным, прежде всего со стороны экспорта, он остается под давлением санкций и геополитики, добавил эксперт. "Активно растущие во вторник цены на нефть не смогли оказать должную поддержку национальной валюте. Курс отыграл назад все достижения понедельника - пока усилившийся импорт продолжает перевешивать геополитический позитив", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы В среду в случае отсутствия значимых геополитических новостей курс юаня может двигаться вблизи 12,85-13 рублей, считает Григорьев. Уже в ближайшие дни пара юань и рубль способна предпринять попытку пробоя психологически важного уровня 13 рублей, заключает Бабин.
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рынок, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций"
Рубль завершил первый день осени заметным снижением
Курс юаня на Мосбирже снизился на 17 копеек, до 12,93 рубля
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рубль завершил первый день осени заметным снижением, растеряв весь свой вчерашний рост, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 17 копеек и составил 12,93 рубля. Вчера китайская валюта снизилась на 14 копеек.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дорожал на 5,06%, до 92,84 доллара за баррель.
Юань подскочил на 1,33%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 12,79-12,97 рубля.
"Рубль до середины торгов активно дешевел к юаню, который впервые с февраля 2025 г. приближался к отметке 12,97 рубля. Затем российская валюта заметно скорректировалась, но по-прежнему теряет более 1%. Таким образом, как мы вчера и предполагали, резкое укрепление рубля в начале недели быстро исчерпало себя, поскольку, вероятно, было вызвано локальным концентрированным заказом на продажу иностранной валюты или временной просадкой спроса на нее, что усугублялось недостаточностью ликвидности и фрагментированностью нашего валютного рынка", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
В то же время в целом предложение инвалюты может быть ограниченным, прежде всего со стороны экспорта, он остается под давлением санкций и геополитики, добавил эксперт.
"Активно растущие во вторник цены на нефть не смогли оказать должную поддержку национальной валюте. Курс отыграл назад все достижения понедельника - пока усилившийся импорт продолжает перевешивать геополитический позитив", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В среду в случае отсутствия значимых геополитических новостей курс юаня может двигаться вблизи 12,85-13 рублей, считает Григорьев.
Уже в ближайшие дни пара юань и рубль способна предпринять попытку пробоя психологически важного уровня 13 рублей, заключает Бабин.