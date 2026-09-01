Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль завершил первый день осени заметным снижением - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/rubl-872891995.html
Рубль завершил первый день осени заметным снижением
Рубль завершил первый день осени заметным снижением - 01.09.2026, ПРАЙМ
Рубль завершил первый день осени заметным снижением
Рубль завершил первый день осени заметным снижением, растеряв весь свой вчерашний рост, следует из данных Московской биржи. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:34+0300
2026-09-01T19:36+0300
рынок
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872891995.jpg?1788280579
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рубль завершил первый день осени заметным снижением, растеряв весь свой вчерашний рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 17 копеек и составил 12,93 рубля. Вчера китайская валюта снизилась на 14 копеек. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дорожал на 5,06%, до 92,84 доллара за баррель. Юань подскочил на 1,33%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 12,79-12,97 рубля. "Рубль до середины торгов активно дешевел к юаню, который впервые с февраля 2025 г. приближался к отметке 12,97 рубля. Затем российская валюта заметно скорректировалась, но по-прежнему теряет более 1%. Таким образом, как мы вчера и предполагали, резкое укрепление рубля в начале недели быстро исчерпало себя, поскольку, вероятно, было вызвано локальным концентрированным заказом на продажу иностранной валюты или временной просадкой спроса на нее, что усугублялось недостаточностью ликвидности и фрагментированностью нашего валютного рынка", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В то же время в целом предложение инвалюты может быть ограниченным, прежде всего со стороны экспорта, он остается под давлением санкций и геополитики, добавил эксперт. "Активно растущие во вторник цены на нефть не смогли оказать должную поддержку национальной валюте. Курс отыграл назад все достижения понедельника - пока усилившийся импорт продолжает перевешивать геополитический позитив", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы В среду в случае отсутствия значимых геополитических новостей курс юаня может двигаться вблизи 12,85-13 рублей, считает Григорьев. Уже в ближайшие дни пара юань и рубль способна предпринять попытку пробоя психологически важного уровня 13 рублей, заключает Бабин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций"
19:34 01.09.2026 (обновлено: 19:36 01.09.2026)
 
Рубль завершил первый день осени заметным снижением

Курс юаня на Мосбирже снизился на 17 копеек, до 12,93 рубля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Рубль завершил первый день осени заметным снижением, растеряв весь свой вчерашний рост, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 17 копеек и составил 12,93 рубля. Вчера китайская валюта снизилась на 14 копеек.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дорожал на 5,06%, до 92,84 доллара за баррель.
Юань подскочил на 1,33%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 12,79-12,97 рубля.
"Рубль до середины торгов активно дешевел к юаню, который впервые с февраля 2025 г. приближался к отметке 12,97 рубля. Затем российская валюта заметно скорректировалась, но по-прежнему теряет более 1%. Таким образом, как мы вчера и предполагали, резкое укрепление рубля в начале недели быстро исчерпало себя, поскольку, вероятно, было вызвано локальным концентрированным заказом на продажу иностранной валюты или временной просадкой спроса на нее, что усугублялось недостаточностью ликвидности и фрагментированностью нашего валютного рынка", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
В то же время в целом предложение инвалюты может быть ограниченным, прежде всего со стороны экспорта, он остается под давлением санкций и геополитики, добавил эксперт.
"Активно растущие во вторник цены на нефть не смогли оказать должную поддержку национальной валюте. Курс отыграл назад все достижения понедельника - пока усилившийся импорт продолжает перевешивать геополитический позитив", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Прогнозы

В среду в случае отсутствия значимых геополитических новостей курс юаня может двигаться вблизи 12,85-13 рублей, считает Григорьев.
Уже в ближайшие дни пара юань и рубль способна предпринять попытку пробоя психологически важного уровня 13 рублей, заключает Бабин.
 
РынокДмитрий Бабин"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала