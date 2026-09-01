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"Русгидро" передаст атрибуты генерации Бурейской ГЭС - 01.09.2026, ПРАЙМ
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"Русгидро" передаст атрибуты генерации Бурейской ГЭС
"Русгидро" передаст атрибуты генерации Бурейской ГЭС - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" передаст атрибуты генерации Бурейской ГЭС
Энергетическая компания "Русгидро" на весь объем электропотребления Восточным экономическим форумом (ВЭФ) обеспечит выпуск и передачу атрибутов генерации,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T03:51+0300
2026-09-01T03:51+0300
владивосток
росконгресс
русгидро
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Энергетическая компания "Русгидро" на весь объем электропотребления Восточным экономическим форумом (ВЭФ) обеспечит выпуск и передачу атрибутов генерации, которые возникнут по факту производства электроэнергии крупнейшей на Дальнем Востоке Бурейской ГЭС, передает корреспондент РИА Новости. Свидетельство о владении атрибутами генерации позволит организатору мероприятия - Фонду "Росконгресс" - официально подтвердить, что все объекты ВЭФ в период его проведения потребляли исключительно "зеленую" электроэнергию, выработанную ГЭС "Русгидро". Таким образом мероприятие внесет вклад в защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата. В торжественной церемонии передачи соответствующего сертификата приняли участие первый заместитель генерального директора "Росконгресса", директор ВЭФ Игорь Павлов и член правления, первый заместитель генерального директора "Русгидро" Сергей Киров. По окончании форума объем потребления будет зафиксирован в едином национальном реестре системы сертификации происхождения электроэнергии. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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владивосток, росконгресс, русгидро, вэф
Владивосток, Росконгресс, Русгидро, ВЭФ
03:51 01.09.2026
 
"Русгидро" передаст атрибуты генерации Бурейской ГЭС

"Русгидро" на весь объем электропотребления ВЭФ обеспечит выпуск атрибутов генерации

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Энергетическая компания "Русгидро" на весь объем электропотребления Восточным экономическим форумом (ВЭФ) обеспечит выпуск и передачу атрибутов генерации, которые возникнут по факту производства электроэнергии крупнейшей на Дальнем Востоке Бурейской ГЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Свидетельство о владении атрибутами генерации позволит организатору мероприятия - Фонду "Росконгресс" - официально подтвердить, что все объекты ВЭФ в период его проведения потребляли исключительно "зеленую" электроэнергию, выработанную ГЭС "Русгидро". Таким образом мероприятие внесет вклад в защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата.
В торжественной церемонии передачи соответствующего сертификата приняли участие первый заместитель генерального директора "Росконгресса", директор ВЭФ Игорь Павлов и член правления, первый заместитель генерального директора "Русгидро" Сергей Киров.
По окончании форума объем потребления будет зафиксирован в едином национальном реестре системы сертификации происхождения электроэнергии.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВладивостокРосконгрессРусгидроВЭФ
 
 
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