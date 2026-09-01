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"Русгидро" представило на ВЭФ макет Нижне-Зейской ГЭС - 01.09.2026, ПРАЙМ
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"Русгидро" представило на ВЭФ макет Нижне-Зейской ГЭС
"Русгидро" представило на ВЭФ макет Нижне-Зейской ГЭС - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Русгидро" представило на ВЭФ макет Нижне-Зейской ГЭС
"Русгидро" представило на своем стенде на Восточном экономическом форуме макет проектируемой Нижне-Зейской гидроэлектростанции, которую планируется построить в... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:46+0300
2026-09-01T11:46+0300
россия
владивосток
русгидро
главгосэкспертиза
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" представило на своем стенде на Восточном экономическом форуме макет проектируемой Нижне-Зейской гидроэлектростанции, которую планируется построить в Амурской области, передает корреспондент РИА Новости. В материалах компании уточняется, что проект предусматривает строительство ГЭС мощностью 428 МВт со среднемноголетней годовой выработкой 2,252 миллиарда кВт.ч. Нижне-Зейская ГЭС обеспечит покрытие перспективных нагрузок в Объединенной энергосистеме Востока, будет участвовать в регулировании суточных графиков нагрузки, частоты и реактивной мощности. В водохранилище станции предусмотрена емкость объемом более 1,3 кубических километров, что обеспечит защиту населенных пунктов в нижнем течении реки Зеи от затопления в период паводков. Как отметил первый заместитель гендиректора "Русгидро" Николай Карпухин, компания продолжает работу над проектной документацией по Нижне-Зейской ГЭС. Однако завершение проектирования и передача материалов в Главгосэкспертизу напрямую зависят от принятия правительством решения по установлению особенностей подготовки проектной документации в отношении гидротехнических сооружений, образующих водохранилища. "Поэтому мы прогнозируем, что передача проекта на государственную экспертизу произойдет не ранее 2027 года", - добавил он, его слова приводятся в материалах "Русгидро". По данным компании, фактический старт строительства также зависит от сроков определения механизма гарантированного возврата инвестиций. Предполагается, что оборудование будет поставляться российскими предприятиями энергомашиностроения, финальный состав поставщиков определится по итогам конкурсных процедур. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, русгидро, главгосэкспертиза, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Русгидро, Главгосэкспертиза, ВЭФ
11:46 01.09.2026
 
"Русгидро" представило на ВЭФ макет Нижне-Зейской ГЭС

"Русгидро" представило на ВЭФ макет Нижне-Зейской ГЭС

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. "Русгидро" представило на своем стенде на Восточном экономическом форуме макет проектируемой Нижне-Зейской гидроэлектростанции, которую планируется построить в Амурской области, передает корреспондент РИА Новости.
В материалах компании уточняется, что проект предусматривает строительство ГЭС мощностью 428 МВт со среднемноголетней годовой выработкой 2,252 миллиарда кВт.ч.
Нижне-Зейская ГЭС обеспечит покрытие перспективных нагрузок в Объединенной энергосистеме Востока, будет участвовать в регулировании суточных графиков нагрузки, частоты и реактивной мощности. В водохранилище станции предусмотрена емкость объемом более 1,3 кубических километров, что обеспечит защиту населенных пунктов в нижнем течении реки Зеи от затопления в период паводков.
Как отметил первый заместитель гендиректора "Русгидро" Николай Карпухин, компания продолжает работу над проектной документацией по Нижне-Зейской ГЭС. Однако завершение проектирования и передача материалов в Главгосэкспертизу напрямую зависят от принятия правительством решения по установлению особенностей подготовки проектной документации в отношении гидротехнических сооружений, образующих водохранилища.
"Поэтому мы прогнозируем, что передача проекта на государственную экспертизу произойдет не ранее 2027 года", - добавил он, его слова приводятся в материалах "Русгидро".
По данным компании, фактический старт строительства также зависит от сроков определения механизма гарантированного возврата инвестиций.
Предполагается, что оборудование будет поставляться российскими предприятиями энергомашиностроения, финальный состав поставщиков определится по итогам конкурсных процедур.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокРусгидроГлавгосэкспертизаВЭФ
 
 
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