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Российский рынок акций растет у отметки 2200 пунктов по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций растет у отметки 2200 пунктов по индексу Мосбиржи - 01.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет у отметки 2200 пунктов по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника перешел к повышению и растет в район отметки 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T13:27+0300

2026-09-01T13:27+0300

2026-09-01T13:30+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника перешел к повышению и растет в район отметки 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.04 мск повышался на 0,55% относительно предыдущего закрытия, до 2 190,91 пункта. С утра он максимально опускался до 2160,60 пункта. В частности, дорожают "Озона" (+4,5%), "Фосагро" (+3,4%), "Северстали" (+2,4%), ММК (+2,2%). Дешевеют акции "Полюса" (-4,4%), "Русагро" (-1%), "Эн+Груп" (-1%). Влияние на траекторию рынка могут оказать события саммита ШОС, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Особый вес имеют запланированные переговоры лидеров России и Китая — их итоги способны заметно повлиять на настроения участников торгов. Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2150-2200 пунктов к концу основного торгового дня. Сейчас рынок находится в ожидании новых драйверов для переоценки активов", - говорит она. Целевым диапазоном на вторник является коридор 2120-2220 пунктов по индексу Мосбиржи с попытками российского рынка продолжить волну восстановления при сохранении поддержки со стороны цен на нефть и улучшения ожиданий по геополитике, считает Богдан Зварич из ПСБ.

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рынок, индексы, торги, китай, богдан зварич, мосбиржа, озон, северсталь