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Российский рынок акций начал месяц умеренным ростом

Российский рынок акций начал месяц умеренным ростом - 01.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций начал месяц умеренным ростом

Российский рынок акций начал месяц умеренным ростом, в первый день осени его поддерживают цены на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:55+0300

2026-09-01T15:55+0300

2026-09-01T15:56+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций начал месяц умеренным ростом, в первый день осени его поддерживают цены на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.27 мск рос на 0,37% - до 2186,93 пункта. В моменте он поднимался выше 2200 пунктов впервые с 14 августа. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 4,38% - до 92,24 доллара за баррель. Внешний фон Поддержку российским акциям оказывает нефть: Brent держится выше 92 долларов за баррель, улучшая настроения прежде всего в нефтегазовом секторе, отмечает Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". В сочетании с более слабым рублем это оказывает поддержку представителям экспортных отраслей: индекс нефти и газа Мосбиржи прибавляет более 1%, в то время как индекс металлов и добычи повышается на более скромные 0,5%, несмотря на снижение котировок золота на глобальном рынке, комментирует Александр Дудников из "Цифра брокер". После скачка рынка в понедельник примерно на 3% темпы роста ожидаемо снизились, однако внешний фон для российских акций пока остается скорее позитивным, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Озона" (+5,09%), "Юнипро" (+3,99%), "Фосагро" (+3,46%), "ОГК 2" (+3,33%), "Сегежи" (+3,29%). "На котировки акций "Полюса" (-4,1%) давит снижение стоимости золота и реакция на опубликованную отчетность за первое полугодие. В промежуточной отчетности отсутствуют отчет о движении денежных средств и подробные примечания", - отмечает Чернов. Также в аутсайдерах - привилегированные акции "Башнефти" (−3,34%), обыкновенные акции "М.Видео" (−2,41%), НМТП (−1,62%), "Вуш Холдинга" (−1,23%). Прогнозы "На наш взгляд, закрепление индекса выше 2200 пунктов может открыть дорогу к продолжению восстановления, однако дальнейшая динамика в ближайшие дни останется прежде всего зависимой от новых сигналов по переговорному процессу", - делится Лозовой. Чернов до конца торгов ожидает индекс Мосбиржи в диапазоне 2160–2200 пунктов. На рынке в целом сохраняется позитивный импульс, и с технической точки зрения, индекс Мосбиржи может продолжить восстановление в направлении 2232 пунктов, где проходит 50-дневное скользящее среднее, добавил Дудников.

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рынок, торги, владимир чернов, мосбиржа, финам, фг "финам"