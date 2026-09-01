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Российский рынок акций завершил первый день осени умеренным ростом

Российский рынок акций завершил первый день осени умеренным ростом - 01.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил первый день осени умеренным ростом

Российский рынок акций завершил первый день осени умеренным ростом на фоне улучшения информационного фона и дорожающей нефти, следует из данных торгов и... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T19:28+0300

2026-09-01T19:28+0300

2026-09-01T19:30+0300

рынок

индия

монголия

дмитрий бабин

мосбиржа

озон

ртс

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил первый день осени умеренным ростом на фоне улучшения информационного фона и дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,39%, до 2187,33 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,07%, до 779,93 пункта, индекс РТС - на 0,05%, до 794,27 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дорожал на 4,84%, до 92,65 доллара за баррель. Российский рынок акций после негативного начала торгов быстро вернулся к восходящей динамике, индекс Мосбиржи впервые с середины августа превышал уровень 2200 пунктов, но закрепиться над ним не сумел, а в середине торгов произошел ощутимый откат от достигнутых вершин, но вскоре удалось вернуться в небольшой плюс, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поводом для оптимизма российских инвесторов выступает продолжающееся улучшение информационного фона, связанного с геополитикой. Вчера президент РФ в ответ на призывы лидера Индии к мирному завершению украинского конфликта отметил, что Россия движется по этому пути", - сказал эксперт. "Также на стороне ряда бумаг играл стремительный рост нефтяных котировок вкупе с ослаблением рубля. Вторник также отметился анонсом возобновления аукционов Минфином - в среду он предложит новый флоатер. Пока реакция рынка на эти новости была смешанной", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Озона" (+4,48%), "Генетико" (+3,75%), "Мечела" (+3,42%), "Фосагро" (+3,26%), НЛМК (+2,81%). "Лидерами роста на российском фондовом рынке сегодня оказались акции МКПАО "Озон", скорее всего, на сегодняшней новости о выходе маркетплейса на рынок Монголии, на котором "Озон" сможет работать через национального почтового оператора", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Полюса" (-5,48%), "Юнипро" (-5,09%), префы "Башнефти" (-4,13%), обыкновенные акции "М.Видео" (-2,72%), "Русагро" (-2,46%). Прогнозы В среду основным драйвером для рынка акций продолжит выступать геополитика: в случае поступления дальнейших деэскалационных заявлений, индекс Мосбиржи предпримет новую попытку закрепиться выше отметок в 2200 пунктов, делится Григорьев. "Если новостной фон, связанный с геополитикой, заметно не ухудшится, индекс Мосбиржи уже в ближайшие дни попытается закрепиться над уровнем 2200 пунктов", - ожидает Бабин.

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рынок, индия, монголия, дмитрий бабин, мосбиржа, озон, ртс