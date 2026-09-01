https://1prime.ru/20260901/rzhd-872868479.html

Погрузка на сети РЖД по итогам августа выросла на 0,9%

Погрузка на сети РЖД по итогам августа выросла на 0,9% - 01.09.2026, ПРАЙМ

Погрузка на сети РЖД по итогам августа выросла на 0,9%

ППогрузка на сети РЖД по итогам августа текущего года выросла на 0,9% и составила 93 миллиона тонн, при этом за январь-август произошло снижение на 0,6%, до... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:43+0300

2026-09-01T11:43+0300

2026-09-01T11:55+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. ППогрузка на сети РЖД по итогам августа текущего года выросла на 0,9% и составила 93 миллиона тонн, при этом за январь-август произошло снижение на 0,6%, до 734,1 миллиона тонн, говорится в сообщении компании."По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в августе 2026 года составила 93 миллиона тонн, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года… Погрузка за январь – август 2026 года, по оперативным данным, составила 734,1 миллиона тонн, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.Грузооборот по итогам августа текущего года составил 207,5 миллиарда тарифных тонно-километров, что на 2,4% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный период увеличился на 0,5% и составил 253,2 миллиарда тонно-километров.Грузооборот в январе – августе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,6% и составил 1,661 триллиона тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,2% и составил 2,044 триллиона тонно-километров.Наибольший прирост погрузки за январь-август наблюдается при отправлениях зерна – 20,9 миллиона тонн (+48,7% к уровню января-августа 2025 года); руды цветной и серного сырья – 12,2 миллиона тонн (+5,1%); каменного угля – 220 миллионов тонн (+2,9%). При этом наблюдается снижение погрузки черных металлов – 31,3 миллиона тонн (-9,7%); кокса – 6,1 миллиона тонн (-9,2%); промышленного сырья и формовочных материалов – 16,7 миллиона тонн (-7,6%).

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