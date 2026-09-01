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Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе выросли на 0,5% - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе выросли на 0,5%
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе выросли на 0,5% - 01.09.2026, ПРАЙМ
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе выросли на 0,5%
Добавлены подробности (после второго абзаца). | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:24+0300
2026-09-01T13:24+0300
бизнес
россия
ржд
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Добавлены подробности (после второго абзаца). МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе выросли на 0,5% в годовом выражении, в августе - на 1,8%, сообщает компания. "В августе по российским железным дорогам отправились 117,9 млн пассажиров (+1,8% к августу 2025 года). ...За январь-август 2026 года поездки совершили 866,5 млн пассажиров (+0,5%)", - говорится в сообщении. В частности, в пригородных поездах в январе-августе перевезено 779,3 миллиона человек (+0,6%), в поездах дальнего следования - 87,2 миллиона пассажиров (-1%). За август в пригородном сообщении отправлено 102,8 миллиона пассажиров (+1,6%), в дальнем следовании - 15,1 миллиона человек (+3,5%).
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
13:24 01.09.2026
 
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе выросли на 0,5%

РЖД: перевозки пассажиров в январе-августе выросли на 0,5% в годовом выражении

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Добавлены подробности (после второго абзаца).
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе выросли на 0,5% в годовом выражении, в августе - на 1,8%, сообщает компания.
"В августе по российским железным дорогам отправились 117,9 млн пассажиров (+1,8% к августу 2025 года). ...За январь-август 2026 года поездки совершили 866,5 млн пассажиров (+0,5%)", - говорится в сообщении.
В частности, в пригородных поездах в январе-августе перевезено 779,3 миллиона человек (+0,6%), в поездах дальнего следования - 87,2 миллиона пассажиров (-1%).
За август в пригородном сообщении отправлено 102,8 миллиона пассажиров (+1,6%), в дальнем следовании - 15,1 миллиона человек (+3,5%).
 
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