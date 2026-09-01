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РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах
РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах - 01.09.2026, ПРАЙМ
РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах
РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах, такая возможность уже есть в бизнес-зале Казанского вокзала, сообщили РИА Новости в компании. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:17+0300
2026-09-01T17:17+0300
2026-09-01T17:17+0300
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финансы
ржд
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах, такая возможность уже есть в бизнес-зале Казанского вокзала, сообщили РИА Новости в компании.
"Помимо билетов на пригородные поезда, в настоящее время приступили к тестированию оплаты цифровым рублем услуг вокзалов сети РЖД. Сейчас такая возможность уже есть в бизнес-зале Казанского вокзала", - сообщили в РЖД.
В дальнейшем цифровым рублем можно будет оплатить не только услуги бизнес-залов, но и автоматических камер хранения, комнат длительного отдыха, кофеен и т.д.
"Цифровой рубль становится еще одним удобным инструментом оплаты билетов и услуг. Операции с ним для граждан РФ осуществляются без комиссии", - отметили в компании.
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бизнес, финансы, ржд
РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах
РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах, такая возможность уже есть в бизнес-зале Казанского вокзала, сообщили РИА Новости в компании.
"Помимо билетов на пригородные поезда, в настоящее время приступили к тестированию оплаты цифровым рублем услуг вокзалов сети РЖД. Сейчас такая возможность уже есть в бизнес-зале Казанского вокзала", - сообщили в РЖД.
В дальнейшем цифровым рублем можно будет оплатить не только услуги бизнес-залов, но и автоматических камер хранения, комнат длительного отдыха, кофеен и т.д.
"Цифровой рубль становится еще одним удобным инструментом оплаты билетов и услуг. Операции с ним для граждан РФ осуществляются без комиссии", - отметили в компании.