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РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах

РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах - 01.09.2026, ПРАЙМ

РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах

РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах, такая возможность уже есть в бизнес-зале Казанского вокзала, сообщили РИА Новости в компании. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:17+0300

2026-09-01T17:17+0300

2026-09-01T17:17+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. РЖД тестируют оплату цифровым рублем услуг на вокзалах, такая возможность уже есть в бизнес-зале Казанского вокзала, сообщили РИА Новости в компании. "Помимо билетов на пригородные поезда, в настоящее время приступили к тестированию оплаты цифровым рублем услуг вокзалов сети РЖД. Сейчас такая возможность уже есть в бизнес-зале Казанского вокзала", - сообщили в РЖД. В дальнейшем цифровым рублем можно будет оплатить не только услуги бизнес-залов, но и автоматических камер хранения, комнат длительного отдыха, кофеен и т.д. "Цифровой рубль становится еще одним удобным инструментом оплаты билетов и услуг. Операции с ним для граждан РФ осуществляются без комиссии", - отметили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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