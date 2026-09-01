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РЖД начали продавать билеты за цифровые рубли на электрички

РЖД начали продавать билеты за цифровые рубли на электрички - 01.09.2026, ПРАЙМ

РЖД начали продавать билеты за цифровые рубли на электрички

РЖД начали продавать билеты за цифровые рубли на электрички, первый был оплачен в Новосибирске, сообщили РИА Новости в компании. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:17+0300

2026-09-01T17:17+0300

2026-09-01T17:17+0300

бизнес

новосибирск

ржд

банк россии

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. РЖД начали продавать билеты за цифровые рубли на электрички, первый был оплачен в Новосибирске, сообщили РИА Новости в компании. "С 1 сентября пассажиры пригородных поездов на сети РЖД могут оплачивать билеты цифровым рублем – новой формой национальной валюты Банка России. Первый такой билет был оформлен в Новосибирске", - сообщили в РЖД. Цифровым рублем можно расплатиться при покупке билетов всех пригородных перевозчиков в стационарных и переносных кассах, в терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "ПроТранспорт", а также через чат-бот в мессенджере "Макс". При оплате в кассе или билетном автомате пассажиру необходимо отсканировать универсальный QR-код через приложение банка, поддерживающего операции с цифровым рублем, выбрать счет цифрового рубля на платформе Банка России и подтвердить операцию. При оплате в приложениях "РЖД Пассажирам", "ПроТранспорт" или чат-боте "Макса" после выбора даты и маршрута надо указать цифровой рубль как способ оплаты, выбрать банк на платежной странице и подтвердить операцию в банковском приложении. После подтверждения оплаты оформляется проездной документ и формируется электронный чек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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