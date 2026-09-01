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РЖД 3 сентября соберут заявки на дополнительный выпуск облигаций
РЖД 3 сентября соберут заявки на дополнительный выпуск облигаций - 01.09.2026, ПРАЙМ
РЖД 3 сентября соберут заявки на дополнительный выпуск облигаций
РЖД 3 сентября соберут заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 12 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:57+0300
2026-09-01T17:57+0300
2026-09-01T17:57+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. РЖД 3 сентября соберут заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир цены размещения - не ниже 99,5% от номинала плюс накопленный купонный доход.
Компания предложит инвесторам дополнительный выпуск десятилетних биржевых облигаций серии 001Р-54R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и три месяца. Купонный доход определяется по формуле RUONIA плюс спред 190 базисных пунктов. Текущий номинальный объем выпуска составляет 30 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября. Облигации доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.
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рынок, россия, ржд
РЖД 3 сентября соберут заявки на дополнительный выпуск облигаций
РЖД 3 сентября соберут заявки на дополнительный выпуск облигаций на 12 млрд рублей
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. РЖД 3 сентября соберут заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир цены размещения - не ниже 99,5% от номинала плюс накопленный купонный доход.
Компания предложит инвесторам дополнительный выпуск десятилетних биржевых облигаций серии 001Р-54R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и три месяца. Купонный доход определяется по формуле RUONIA плюс спред 190 базисных пунктов. Текущий номинальный объем выпуска составляет 30 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября. Облигации доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.