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РЖД 3 сентября соберут заявки на дополнительный выпуск облигаций

РЖД 3 сентября соберут заявки на дополнительный выпуск облигаций - 01.09.2026, ПРАЙМ

РЖД 3 сентября соберут заявки на дополнительный выпуск облигаций

РЖД 3 сентября соберут заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 12 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:57+0300

2026-09-01T17:57+0300

2026-09-01T17:57+0300

рынок

россия

ржд

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. РЖД 3 сентября соберут заявки инвесторов на дополнительный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом не менее 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир цены размещения - не ниже 99,5% от номинала плюс накопленный купонный доход. Компания предложит инвесторам дополнительный выпуск десятилетних биржевых облигаций серии 001Р-54R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года и три месяца. Купонный доход определяется по формуле RUONIA плюс спред 190 базисных пунктов. Текущий номинальный объем выпуска составляет 30 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 сентября. Облигации доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, ржд