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Сбербанк запустил проект с биометрией и ИИ-сервисами в школах Ленобласти - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк запустил проект с биометрией и ИИ-сервисами в школах Ленобласти
Сбербанк запустил проект с биометрией и ИИ-сервисами в школах Ленобласти - 01.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк запустил проект с биометрией и ИИ-сервисами в школах Ленобласти
Сбербанк ко Дню знаний запустил проект с биометрией и ИИ-сервисами в школах Ленинградской области, теперь ученики смогут приходить на уроки по биометрии, а... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:22+0300
2026-09-01T13:22+0300
общество
ленинградская область
сбербанк
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ко Дню знаний запустил проект с биометрией и ИИ-сервисами в школах Ленинградской области, теперь ученики смогут приходить на уроки по биометрии, а учителя – анализировать записи занятий с помощью "Ассистента преподавателя", сообщил банк. "С 1 сентября ученики десяти школ Ленинградской области смогут проходить в школу по биометрии, а учителя – анализировать записи уроков с помощью "Ассистента преподавателя"", – говорится в пресс-релизе Сбербанка. Новый проект банка и правительства области называется "Технологичная школа". Уточняется, что теперь у учеников появится еще один способ прохода через школьный турникет – по биометрии. При выборе этого способа можно не носить с собой пропуск: достаточно посмотреть в камеру, и система распознает ученика, откроет турникет и зафиксирует его проход. О том, что ребенок вошел в школу или вышел из нее, родители получат уведомление в мобильном приложении банка. Подключение к биометрии добровольно и возможно только с согласия родителей или законных представителей ребенка, говорится в сообщении. Снизить рутинную нагрузку на педагогов поможет "Ассистент преподавателя" – многофункциональная платформа на базе модели GigaChat. Она помогает в ежедневной работе: готовиться к урокам, планировать занятия, анализировать результаты. Сегодня платформой пользуются более 150 тысяч учителей в 62 регионах России, уточнили в банке. Проект "Технологичная школа" продолжает сотрудничество Сбера и Ленинградской области по цифровизации образования. Соглашение об этом стороны заключили на Петербургском международном экономическом форуме – 2026.
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
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общество , ленинградская область, сбербанк
Общество , Ленинградская область, Сбербанк
13:22 01.09.2026
 
Сбербанк запустил проект с биометрией и ИИ-сервисами в школах Ленобласти

Сбербанк запустил проект с биометрией и ИИ-сервисами в школах Ленобласти ко Дню знаний

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка"
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк ко Дню знаний запустил проект с биометрией и ИИ-сервисами в школах Ленинградской области, теперь ученики смогут приходить на уроки по биометрии, а учителя – анализировать записи занятий с помощью "Ассистента преподавателя", сообщил банк.
"С 1 сентября ученики десяти школ Ленинградской области смогут проходить в школу по биометрии, а учителя – анализировать записи уроков с помощью "Ассистента преподавателя"", – говорится в пресс-релизе Сбербанка. Новый проект банка и правительства области называется "Технологичная школа".
Уточняется, что теперь у учеников появится еще один способ прохода через школьный турникет – по биометрии. При выборе этого способа можно не носить с собой пропуск: достаточно посмотреть в камеру, и система распознает ученика, откроет турникет и зафиксирует его проход. О том, что ребенок вошел в школу или вышел из нее, родители получат уведомление в мобильном приложении банка.
Подключение к биометрии добровольно и возможно только с согласия родителей или законных представителей ребенка, говорится в сообщении.
Снизить рутинную нагрузку на педагогов поможет "Ассистент преподавателя" – многофункциональная платформа на базе модели GigaChat. Она помогает в ежедневной работе: готовиться к урокам, планировать занятия, анализировать результаты. Сегодня платформой пользуются более 150 тысяч учителей в 62 регионах России, уточнили в банке.
Проект "Технологичная школа" продолжает сотрудничество Сбера и Ленинградской области по цифровизации образования. Соглашение об этом стороны заключили на Петербургском международном экономическом форуме – 2026.
 
ОбществоЛенинградская областьСбербанк
 
 
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