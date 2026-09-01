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Россияне теперь могут открыть кошелек с цифровыми рублями в Сбербанке

Россияне теперь могут открыть кошелек с цифровыми рублями в Сбербанке - 01.09.2026, ПРАЙМ

Россияне теперь могут открыть кошелек с цифровыми рублями в Сбербанке

Россияне теперь могут открыть кошелек с цифровыми рублями в Сбербанке - соответствующий логотип появился в приложении банка, выяснило РИА Новости. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:41+0300

2026-09-01T00:41+0300

2026-09-01T00:41+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне теперь могут открыть кошелек с цифровыми рублями в Сбербанке - соответствующий логотип появился в приложении банка, выяснило РИА Новости. Логотип находится на главной странице приложения банка в разделе с картами и счетами. При нажатии на соответствующую кнопку банк перенаправляет на "Госуслуги", чтобы подтвердить данные для открытия кошелька. После открытия кошелька необходимо придумать шестизначный пароль и сгенерировать ключи для доступа к счету. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков - на главной странице должна быть кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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