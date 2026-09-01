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Сбербанк запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса
Сбербанк запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса - 01.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса
Сбербанк запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса, ограничений по минимальной сумме платежа нет, рассказал журналистам первый зампред правления | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T04:15+0300
2026-09-01T04:15+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса, ограничений по минимальной сумме платежа нет, рассказал журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума. "Экспортеры и импортеры могут расплачиваться криптовалютой: "Сбер" предложил корпоративным клиентам удобные трансграничные платежи. Платеж с одного криптокошелька на другой проходит за пару минут", - говорится в сообщении. Ограничений минимальной суммы платежа нет, отмечает Сбербанк. А документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время платежа, отмечает банк. Инструмент доступен всем корпоративным клиентам Сбербанка, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, уточняет кредитная организация. "Для российских экспортеров и импортеров международные расчеты в криптовалюте — это ускорение платежей, новые рынки и партнеры, прежде недоступные из-за ограничений. Пилотный проект, который ЦБ проводил с сентября 2024 года в экспериментальном правовом режиме, показал востребованность таких решений", - также прокомментировал Ведяхин. Платежи в криптовалюте по международным контрактам широко распространены — они доступны в Евросоюзе, Великобритании, Гонконге, ОАЭ, Иране, Японии, Турции и других государствах, отмечает Сбербанк. "Сейчас закон о регулировании криптовалют вступил в силу, и мы ожидаем высокий спрос на новый инструмент", - резюмировал Ведяхин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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4.7
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финансы, банки, великобритания, гонконг, оаэ, сбербанк, ес, вэф
Финансы, Банки, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГОНКОНГ, ОАЭ, Сбербанк, ЕС, ВЭФ
04:15 01.09.2026
 
Сбербанк запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса

Сбербанк запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса, ограничений по минимальной сумме платежа нет, рассказал журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума.
"Экспортеры и импортеры могут расплачиваться криптовалютой: "Сбер" предложил корпоративным клиентам удобные трансграничные платежи. Платеж с одного криптокошелька на другой проходит за пару минут", - говорится в сообщении.
Ограничений минимальной суммы платежа нет, отмечает Сбербанк. А документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время платежа, отмечает банк.
Инструмент доступен всем корпоративным клиентам Сбербанка, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, уточняет кредитная организация.
"Для российских экспортеров и импортеров международные расчеты в криптовалюте — это ускорение платежей, новые рынки и партнеры, прежде недоступные из-за ограничений. Пилотный проект, который ЦБ проводил с сентября 2024 года в экспериментальном правовом режиме, показал востребованность таких решений", - также прокомментировал Ведяхин.
Платежи в криптовалюте по международным контрактам широко распространены — они доступны в Евросоюзе, Великобритании, Гонконге, ОАЭ, Иране, Японии, Турции и других государствах, отмечает Сбербанк.
"Сейчас закон о регулировании криптовалют вступил в силу, и мы ожидаем высокий спрос на новый инструмент", - резюмировал Ведяхин.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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