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Сбербанк приобрел два бизнес-центра в Нью-Дели

Сбербанк приобрел два бизнес-центра в Нью-Дели - 01.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк приобрел два бизнес-центра в Нью-Дели

Сбербанк приобрел два бизнес-центра Summit Towers в Нью-Дели, сообщила пресс-служба банка. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T16:17+0300

2026-09-01T16:17+0300

2026-09-01T16:29+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк приобрел два бизнес-центра Summit Towers в Нью-Дели, сообщила пресс-служба банка. "Мы последовательно расширяем свое присутствие в Индии, в том числе в сфере недвижимости. Не так давно мы приобрели два бизнес-центра (Summit Towers) в Нью-Дели. Две большие башни, которые будут строиться в центре Дели", - рассказал на Восточном экономическом форуме первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин, чьи слова приводятся в сообщении. Башни, как уточняется в нем, будут готовы к 2028 году. Там Сбербанк планирует создать центр российско-индийского сотрудничества и взаимодействия в сфере торговли. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, банки, индия, владивосток, сбербанк, вэф