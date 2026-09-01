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Сбербанк приобрел два бизнес-центра в Нью-Дели - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк приобрел два бизнес-центра в Нью-Дели
Сбербанк приобрел два бизнес-центра в Нью-Дели - 01.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк приобрел два бизнес-центра в Нью-Дели
Сбербанк приобрел два бизнес-центра Summit Towers в Нью-Дели, сообщила пресс-служба банка. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T16:17+0300
2026-09-01T16:29+0300
бизнес
банки
индия
владивосток
сбербанк
вэф
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк приобрел два бизнес-центра Summit Towers в Нью-Дели, сообщила пресс-служба банка. "Мы последовательно расширяем свое присутствие в Индии, в том числе в сфере недвижимости. Не так давно мы приобрели два бизнес-центра (Summit Towers) в Нью-Дели. Две большие башни, которые будут строиться в центре Дели", - рассказал на Восточном экономическом форуме первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин, чьи слова приводятся в сообщении. Башни, как уточняется в нем, будут готовы к 2028 году. Там Сбербанк планирует создать центр российско-индийского сотрудничества и взаимодействия в сфере торговли. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
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192
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бизнес, банки, индия, владивосток, сбербанк, вэф
Бизнес, Банки, ИНДИЯ, Владивосток, Сбербанк, ВЭФ
16:17 01.09.2026 (обновлено: 16:29 01.09.2026)
 
Сбербанк приобрел два бизнес-центра в Нью-Дели

Сбербанк приобрел два бизнес-центра Summit Towers в Нью-Дели

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Сбербанк приобрел два бизнес-центра Summit Towers в Нью-Дели, сообщила пресс-служба банка.
"Мы последовательно расширяем свое присутствие в Индии, в том числе в сфере недвижимости. Не так давно мы приобрели два бизнес-центра (Summit Towers) в Нью-Дели. Две большие башни, которые будут строиться в центре Дели", - рассказал на Восточном экономическом форуме первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин, чьи слова приводятся в сообщении.
Башни, как уточняется в нем, будут готовы к 2028 году. Там Сбербанк планирует создать центр российско-индийского сотрудничества и взаимодействия в сфере торговли.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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